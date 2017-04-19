Kredi Derecelendirme Kurumu Moody's: Referandum Sonucu Siyasi Belirsizliği Arttırıyor

Kredi derecelendirme kurumu Moody's, referandumun ardından Türkiye ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin dış finansmanının şoklara karşı kırılgan olduğunu belirten Moody's, "Referandumda çıkan yakın sonuç siyasi belirsizliği artırıyor." dedi.

''OLUMSUZ SİYASİ İKLİM BÜYÜMEYİ DÜŞÜREBİLİR''

Moody's'e göre ayrıca, "olumsuz siyasi iklim" Türkiye'nin büyümesini düşürebilir. Bunun yanı sıra Moody's OHAL'in uzaltılmasını da değerlendirerek "Türkiye'de OHAL'in sürmesi iş ve tüketici güvenini zedeler." dedi.

''TL VARLIKLARI İÇİN SINIRLI NEGATİF GÖRÜYORUZ''

Moody's, genişlemeci maliye politikası duruşunun devam etmesini ve kamu borçlarının GSYH'ye oranının 2018 sonunda yüzde 30 ile zirve yapmasını beklediklerini de bildirdi. TEB Yatırım'dan yapılan değerlendirmede, "Kredi derecelendirme kurumu Moody's açıklamalarını TL varlıklar için sınırlı negatif görüyoruz" denildi.