Onur'un Değeri Düştü!
Trabzonspor'un milli file bekçisi Onur Kıvrak'ın değerindeki büyük düşüş devam ediyor.
Yaklaşık Trabzonspor'da 10 yıldır forma giyen 29 yaşındaki Onur Kıvrak'ın değeri düşmeye devam ediyor. Bordo Mavili takıma 2008'de Karşıyaka'dan gelen Onur Recep Kıvrak dönem dönem gösterdiği performans ile parmak ısırtmıştı.
SAKATLIKLAR TRANSFERİNİ ENGELLEDİ
Trabzonspor'da kaptanlığa oradan da milli takıma yükselen Onur Recep Kıvrak gün geçtikçe performansını üst üste koymuş dünya devlerinin transfer listesine girmişti. Trabzonspor'a olan sadakatini her fırsatta gösteren Onur Recep Kıvrak 2 ayağından sakatlık geçirip uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.
12 MİLYON'DAN 6 MİLYON EURO'YA
2008'de başlayan Trabzonspor macerasının 6 yıl sonrasında 12 Milyon Euro değere çıkan Onur Kıvrak'ın piyasa değerinde düşüş devam ediyor. Sırası ile 2015'de 11 Milyon Euro, 2016'da 7,5 Milyon Euro'ya kadar düşen milli kalecinin açıklanan son verilere göre değeri 6 milyon seviyelerine düştü.
BEŞİKTAŞ TRAVMASI
Hatırlanacağı üzere Beşiktaş mücadelesinden önce Avrupa'ya adım adım yürüyen Bordo Mavililerde kaptan performansı ile öne çıkmış 9 maçta sadece 3 gol kalesinde görmüş ve Avrupa'nın dev kalecilerini geride bırakmıştı. Fakat Onur'un bu performansı Beşiktaş maçında kalesinde gördüğü 4 golle yerle bir oldu.
KRİTİK MAÇTA OYNAMAYACAK
Trabzonspor'un Beşiktaş yenilgisinin ardından hakeme itiraz ederek sarı kart gören Kaptan Onur Recep Kıvrak cezalı duruma düştü. Onur, bu nedenle Antalyaspor ile oynanacak son derece önemli müsabakada takımının kalesinde yer alamayacak. 3 KUPASI VAR Bordo Mavili takımın Kaptanı Onur Kıvrak'ın CV'sinde 1 Türkiye Şampiyonluğu (2010-11) 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası bulunuyor.
Kaynak: 61 Saat.com