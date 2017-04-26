İşçi Filmleri Festivali'nin bu yılki teması 'cesaret'

12. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali "Bu Festival Cesaret Ögeleri İçermektedir" diyerek perdelerini bu yıl cesareti bulaştırmak için açıyor!

Açılışını Onur Saylak'ın sunacağı gecede her yıl olduğu gibi bir set işçisine plaket verilecek. Açılış Filmi olarak 'Kibar Feyzo' gösterilecek. 'Kibar Feyzo' filminin başrol oyuncularından Müjde Ar gecenin özel konuğu olacak.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır'da eş zamanlı olarak gerçekleşecek festivalde bu yıl 'cesaret' teması ile 15 farklı ülkeden toplam 61 film gösterilecek. 12. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali dört şehirdeki gösterimlerden sonra, ilerleyen günlerde birçok kenti kapsayan ve yıl boyu sürecek uzun bir yolculuğa çıkacak. Gösterimler yine ücretsiz olacak.

