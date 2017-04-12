Onur Mete

Onur Mete 20. yılında en sevilen şarkıları ve muhteşem performansıyla 12 Nisanda 222 Park Eskişehir' de dinleyenleriyle buluşuyor.

Onur Mete

Onur Mete 20. yılında en sevilen şarkıları ve muhteşem performansıyla 12 Nisanda 222 Park Eskişehir' de dinleyenleriyle buluşuyor...

Müziğe ilk adımını '95 yılında gitaristlik ve vokalistlik yaparak attı. 1997 yılında ilk solo albümü "Bitmesin"i çıkardı. 2002'de ikinci solo albümü "Aşk'a"yı çıkaran Onur Mete son albümünü ise "Onur Mete ve Şarkılar" ismiyle 2012 yılında çıkarmıştır. Albümlerinin yanı sıra müzik dünyasının pek çok değerli ismi ile söz ve bestelerini paylaşmıştır.Sanatçı halen bar ve konser programları yapmaya devam etmekte sonbahara doğru çıkaracağı yeni albümünün hazırlıklarını sürdürmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Merkez

Mekan : 222 Park

Mekan Adresi : İsmet İnönü Cad. No: 103

Başlangıç Saati : 12.04.2017 22: 30: 00

Bitiş Saati : 13.04.2017 00: 30: 00

Kategori : Onur Mete

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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