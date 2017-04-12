Onur Mete 20. yılında en sevilen şarkıları ve muhteşem performansıyla 12 Nisanda 222 Park Eskişehir' de dinleyenleriyle buluşuyor...



Müziğe ilk adımını '95 yılında gitaristlik ve vokalistlik yaparak attı. 1997 yılında ilk solo albümü "Bitmesin"i çıkardı. 2002'de ikinci solo albümü "Aşk'a"yı çıkaran Onur Mete son albümünü ise "Onur Mete ve Şarkılar" ismiyle 2012 yılında çıkarmıştır. Albümlerinin yanı sıra müzik dünyasının pek çok değerli ismi ile söz ve bestelerini paylaşmıştır.Sanatçı halen bar ve konser programları yapmaya devam etmekte sonbahara doğru çıkaracağı yeni albümünün hazırlıklarını sürdürmektedir.



Detaylar :



İl : Eskişehir



İlce : Merkez



Mekan : 222 Park



Mekan Adresi : İsmet İnönü Cad. No: 103



Başlangıç Saati : 12.04.2017 22: 30: 00



Bitiş Saati : 13.04.2017 00: 30: 00



Kategori : Onur Mete



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır