Onur Market'ten Yılın En İyi Kampanyası

"Alışverişte Onur sözüyle" 37 yıldır her sabah güvenilir alışverişe kapılarını açan Onur Market'in, kuruluş yıldönümü sebebiyle geleneksel hale getirdiği "En Ucuz 5 Gün" kampanyası 26-30 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.



Onur Market'in yılda sadece bir kez düzenlediği ve tüm reyonlardaki ürünlerde geçerli olan özel indirim günlerinde tüketiciler 5 gün boyunca İstanbul, Bursa, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Bilecik'teki mağazalarında, başka hiçbir yerde bulamayacakları fiyatlarla alışveriş yapma avantajı yaşayacaklar.



Tüketicilere "Yılın En İyi Kampanyasıyla Dükkan Sizin" çağrısında bulunan Özen Grup İcra Kurulu Başkanı Cemal Özen, yüzde 100 yerli sermayeli bir şirket olarak, perakende sektöründe 8. büyük marka haline geldiklerini belirterek, "Düzenlediğimiz birbirinden cazip kampanyalarla bizi bu noktaya getiren müşterilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Yıl içindeki en iddialı kampanyamız da 'En Ucuz 5 Gün'. Şirketimizin kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlediğimiz bu kampanya diğer bütün kampanyalardan farklı" dedi.



"En ucuz 5 gün" kampanyasında sadece belli markalar ve ürünlerin değil, tüm reyonlardaki bütün ürünlerde çok cazip indirimlerin müşterilere sunulacağını kaydeden Cemal Özen, "Müşterilerimiz, 26- 30 Nisan arasında, aradıkları ne varsa, alışveriş listelerindeki her şeyi tam 5 gün boyunca başka hiçbir yerde bulamayacakları fiyatlarla almanın avantajını yaşayacaklar. Müşterilerimize, 'Tüm reyonlardaki her üründe görülmemiş fiyatlarla alışveriş yapmanın keyfini çıkarın' diyoruz" şeklinde konuştu.



Özen Grup İcra Kurulu Başkanı Cemal Özen, "Müşterilerimiz, 'En Ucuz 5 Gün' ve yılın geri kalan tüm bölümünde en taze meyve sebzeden, şarküteri, et, tavuk ve unlu mamüllere, temizlikten kişisel bakıma, zücaciyeden kuru gıdaya kadar ihtiyaçları olan her şeyi tek bir çatı altında, hemen yanış başlarındaki mağazalarımızda bulabilecekler" dedi. - BURSA