Onur Market'ten Yatırım Seferberliği

Son dönemde perakende sektörünün en büyük 8. markası olan Onur Market, yatırım seferberliğine devam ediyor. Geçen yıl yerel perakende markası Şaypa'yı satın alarak sektörde dikkatleri üzerine çeken Onur Market, Erikli Maxima Şubesi'ni açtı.



Açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Alpaslan Yıldız ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı. 37 yıldır perakende sektöründe faaliyet gösterdiklerini hatırlatan Özen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Özen, bugün 6 ilde 156 mağaza ve 5 bin kişilik bir kadro ile Türkiye ekonomisine katma değer sağladıklarını dile getirdi.



Temel prensiplerinin "Alışverişte Onur Sözü" sloganının hakkını tam anlamıyla vermek olduğunu söyleyen Özen, "Bizi biz yapan 'Onur Sözlerimiz' var. Hizmette, lezzette, kalitede, fiyatta ve tazelikte 'Onur Sözümüz' var. Müşterilerimizin beklentilerini karşılamak ve onların yüzünde tebessüm oluşturmak, bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Müşterilerimize verdiğimiz hizmetin kalitesini artırmak için organizasyon yapımızı da genişletiyoruz" şeklinde konuştu.



Türkiye'nin en büyük 8'inci gıda perakendecisi olduklarının altını da çizen Ekrem Özen, "Hedefimiz 2023 yılında ülkemizin en büyük ilk 5 gıda perakendecisi arasına girmektir. Bu doğrultuda amacımız ülke ekonomimize ve bulunduğumuz bölgelere daha fazla katma değer sağlamaktır" diye konuştu.



Yüzde 100 yerli sermayeli bir şirket olarak, yatırım seferberliği içinde olduklarını, Onur Market'in büyümesinin ekonomiye istihdam, vergi ve çeşitli alanlarda katma değer olarak yansıdığını ifade eden Özen, "Türkiye'nin gelişmesi ve büyümesi için herkese görevler düşüyor. Biz de Onur Market olarak, sorumluluğumuzun bilinciyle yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan istihdam seferberliğine de +1000 kişi ile destek vereceğiz" dedi.



"Onur Market'in Bursa perakende sektörüne değer katacağını da dile getiren Başkan Altepe, Bursa'nın yatırım merkezi haline geldiğini ve her geçen gün daha fazla markanın Bursa'yı tercih ettiğini söyledi. Altepe, "Büyüyen ve gelişen bir Bursa var. Her geçen gün daha da güçlenen şehrimiz, yatırımları çekmeyi sürdürüyor. Ben bu noktada Bursa'ya yatırım yapan firmaların doğru bir tercih yaptığını düşünüyor, hepsine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın ise, günümüzde markalaşmanın büyük önem taşıdığını ifade ederek, Onur Market gibi ulusal çapta bir markanın Bursa'da olmasından dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.



Öte yandan dualar eşliğinde kesilen kurdelenin ardından Onur Market İcra Kurulu Başkanı Cemal Özen, konuklara Erikli Maxima Mağazası'nı gezdirdi. - BURSA