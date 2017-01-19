Onur Baştürk: "Şarkılarımdaki cümleler, içimden taşan şeyler"

"Kendimden gerçekten böyle bir şey beklemiyordum, kendiliğinden gelişti her şey" diyen Onur Baştürk, daha önce ünlü şarkıcılara besteler verdiğini ancak kendisini öne çıkarmak gibi bir arzusunun hiç olmadığını belirtti. Albümün, 2015 yılında yaşadığı şiddetli bir aşkın ürünü olduğunu söyleyen Baştürk, eğer kendi besteleri olmasaydı şarkıcı olmayı asla düşünmeyeceğini ekledi.

Köşe yazısını hazırlarken belli bir kurguya göre hareket ettiğini söyleyen Baştürk, şarkı sözü yazarken bunun tam tersi olduğunu belirterek "Şarkılarda en çıplak halinizle, yüzde yüz siz varsınız. Hiçbir matematik yok. Şarkılarımdaki cümleler içimden taşan şeyler" dedi.

"BANA SOKAKTA DELİ GÖZÜYLE BAKIYORLAR"

Genelde melankolik bir olay olduğu zaman kendisine ilham geldiğini belirten Baştürk, bazen sokakta bir anda şarkı söylemeye başladığı için insanların kendisine deli gözüyle baktığını itiraf etti. Baştürk, "İnsanlar 'Ne yapıyor bu

adam? Deli mi acaba?' diye düşünüyordur ama hiç aldırmıyorum" dedi.

"BEN BİR ŞEYİ KAFAYA KOYDUM MU YAPARIM"

ilk klibini, kuzey ülkelerini çok sevdiği için İzlanda'da çektiklerini belirtti. Kısıtlı olanaklarla ve zorlu koşullarda çekilen klip için "Ben bir şeyi kafaya koydum mu, yaparım" dedi.

Eleştirilere açık bir insan olduğunu, bunun sebebinin de kendi köşe yazılarında bir şeyleri eleştirmesinden kaynaklandığını ifade etti. Baştürk, ayrıca "Eğer yaptığınız iş sizin içinize siniyorsa söylenen hiçbir şeye aldırmıyorsunuz, motivasyonunuz düşmüyor" sözlerini ekledi.

"EVDE OTURAN ÖLÜR"

Seyahat etmekten beslendiğini açıklayan Baştürk, "Hayat sana güzel" ya da "Ne çok geziyorsun" gibi yorumlarla çokça karşılaştığını ancak "Evde oturan, ölür" çingene atasözünü benimsediğini belirtti.

"Sıradaki klip, albümde ilk sırada yer alan şarkıya çekilecek"

İkinci klibin, yakın bir zamanda "Kalp Aynı" isimli parçaya çekileceğinin müjdesini veren Onur Baştürk, önümüzdeki zamanlarda akustik bir performansla sahneye çıkabileceğinin de sinyalini verdi.

