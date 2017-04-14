Onur Akın
Özgün müziğin ustalarından Onur Akın, 14 Nisan'da Beyrut Performance sahnesinde.
Özgün müziğin ustalarından Onur Akın, 14 Nisan'da Beyrut Performance sahnesinde...
Müzik piyasına 1987'de kurduğu Grup Baran ile giriş yapan Akın, 1991 yılından sonra müzik kariyerine solo albümleriyle devam etti. 29 yıllık müzik hayatına 12 albüm sığdran Onur Akın'ın birçok şarkısı dillerden düşmezken zaman geçtikçe hırçın şarkıları sevda türkülerine dönmeye başladı.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kartal
Mekan : Beyrut Performance
Mekan Adresi : Kordonboyu Mah. Tekel Cad. Meltem Sokak No: 2
Başlangıç Saati : 14.04.2017 21: 30: 00
Bitiş Saati : 14.04.2017 23: 30: 00
Kategori : Onur Akın
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io