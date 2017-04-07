Onur Akay'dan düet sürprizi!

İlk maxi single albümünü çıkaran Erdal Cin'e, Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay'dan destek geldi.

Çok sayıda ünlü isimle çalışan müzisyen Mustafa Arapoğlu tarafından yapılan albüm, Taşkın Müzik Prodüksiyon tarafından piyasaya çıktı. Albümün yapımcılığını Yunus Taşkın, aranjörlüğünü ise Ozan Arapoğlu üstlendi. Temizle ismini verdiği maxi single çalışmasında 3 bestesini okuyan Cin, Akay'la Kahve Fincanları isimli şarkıda düet yaptı. Şarkının ilk ve ikinci giriş bölümlerini Onur Akay yorumlarken, nakarat kısmını ise Erdal Cin yorumladı.