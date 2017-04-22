Önündeki Otomobile Çarpan Motosikletin Sürücüsü Öldü

ŞANLIURFA'da aynı yöne giden otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü 27 yaşındaki Hikmet Doğan hayatını kaybetti.



Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Hikmet Doğan yönetimindeki 27 Y 3449 plakalı motosiklet, aynı yöne giden plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobile arkadan çarptı. Kazada, savrulup yere düşen Hikmet Doğan öldü. Otomobil sürücüsü durmayarak kaçtı.



Doğan'ın cesedi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga götürülürken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.



- Şanlıurfa