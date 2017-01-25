Ontivero'nun Son Durağı Şili

Galatasaray'ın devre arasında yollarını ayırdığı Arjantinli futbolcu Lucas Ontivero, Şili Premier Lig ekibi Universidad de Chile ile sözleşme imzaladı.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Ontivero ile basın mensupları karşısında resmi sözleşme imzalandığı bildirildi.



Sarı-kırmızılı kulübün 2013-2014 sezonu devre arasında Uruguay ekibi Fenix'ten kadrosuna dahil ettiği Ontivero, Galatasaray formasıyla sadece 5 resmi maçta görev yaptı. Arjantinli futbolcu, Gaziantepspor'un yanı sıra Macaristan'ın Honved, Slovenya'nın Olimpija ve Kanada'nın Montreal Impact takımlarında kiralık olarak forma giydi.