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Önsöz Anaokulu'nda Renkli Görüntüler…

Önsöz Anaokulu'nda Renkli Görüntüler…

"Başarının Önsözü" sloganıyla Özlüce'de hizmet veren Önsöz Anaokulu'nda düzenlenen "Bir Yaş Daha Büyüdüm" etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Önsöz Anaokulu'nda Renkli Görüntüler…

Öğretmenler ve velilerin de katıldığı"Bir Yaş Daha Büyüdüm" etkinliğinde, Önsöz Anaokulu öğrencileri doyasıya eğlendi.

Müzik eşliğinde çeşitli oyunların oynandığı, hikâyelerin okunduğu ve renkli görüntülere sahne olan etkinliğin sonunda öğretmenler ve öğrenciler günün anısına pasta kesti.

Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan Önsöz Anaokulu Müdürü Bahar Benli Uzer, "Bugün çok renkli bir etkinliğe imza atık. Öğrencilerimizin gözlerinden bir yaş daha büyümenin mutluluğunu bu etkinlikte bizzat gördük. Onları, bir yandan geleceğe en iyi şekilde hazırlarken, diğer yandan da bu gibi etkinliklerle günlerinin keyifli geçmesini sağlıyoruz" dedi.

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