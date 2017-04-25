Önsöz Anaokulu İle 23 Nisan Coşkusu…
Özel Önsöz Anaokulu, 23 Nisan'da Bursalı çocukların topraktan el yapımı çömlek, testi, vazo gibi ürünler yaparak, eğlenceli bir bayram geçirmelerini sağladı.
'Başarının Önsözü' sloganıyla eğitim ve öğretim hayatına atılan Özel Önsöz Anaokulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Carrefour AVM'de açtığı standıyla, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.
Özel Önsöz Anaokulu standında Çömlek Ustası eşliğinde topraktan ürün çıkarmanın keyfini yaşayan çocuklar, gün boyunca renkli görüntülere imza attı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu gönüllerince yaşayan çocuklar, aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte doyasıya eğlendiler.