Önsiad Başkanı Erdoğan'dan Aa'ya Ziyaret

Önder İş Dünyası Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÖNSİAD) Başkanı Erhan Erdoğan, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.



Erdoğan, ziyaretinde AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'ten kurumun çalışmaları hakkında bilgi alarak, başarı diledi.



İş dünyasının gelecek dönemde daha ileriye gideceğini ifade eden Erdoğan, iş adamlarına her konuda yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.



Firik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erdoğan'a teşekkür etti.



Firik, ziyaretin sonunda ÖNSİAD Başkanı Erdoğan'a, AA'nın 2016 yıllığını hediye etti.