Ons Makina Rusya Pazarına Açılıyor
Bursa’daki üç fabrikasında 4 sektörde yatırım ekipmanları üreten ONS Makina, Tataristan’daki fuarda göz doldurdu.
Bursa'daki üç fabrikasında 4 sektörde yatırım ekipmanları üreten ONS Makina, Tataristan'daki fuarda göz doldurdu. Yurtiçi ve yurtdışı fuarlarında yeni iş bağlantıları kuran firma, Rusya'daki otomotiv pazarına yönelik girişimlerden somut sonuçlar aldı.
Başta otomotiv olmak üzere çeşitli sektörlerde dünyanın önde gelen firmalarının tedarikçisi olan ONS Makina, Rusya pazarına yönelik ciddi adımlar atıyor. Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'ndeki otomotiv fuarında boy gösteren ONS Makina, yeni iş bağlantıları ile güçlü ve güvenli tedarikçiler arasındaki yerini sağlamlaştırıyor.
1993 yılında endüstriyel yatırım ekipmanları üretmek amacıyla kurulan ONS Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi ve Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üç fabrikada dünyanın sayılı şirketlerine üretim yapıyor. Ağırlıkta otomotiv sektörü olmak üzere havacılık, savunma sanayi ve raylı sistemler sektörlerinde faaliyet gösteren ONS Makina, yurtiçi ve yurtdışı sektörel fuarlarda pazar portföyünü genişletecek adımlara yöneldi.
ONS Makina Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aksoy, mart ayı sonunda Tatarsitan'da gerçekleştirilen "Tataristan İnternatioal Automotive Forum (TIAF) Automechanika" fuarında, çok önemli görüşmeler yaptıklarını söyledi. Halen kullanılmayan petrol ve gaz rezervleri ile dikkat çeken Tataristan'ın, otomotiv parçaları alanında yüzde 25'lik bir büyüme hedeflediğini kaydeden Aksoy, ONS firması olarak, Tataristan'daki araç üreticileri ile Avrupa'nın önde gelen otomotiv tedarikçileri arasında bağ oluşturmayı amaçlayan fuarda yoğun ilgi gördüklerini söyledi.
Tataristan büyümeye aday önemli bir pazar
İlk kez katıldıkları fuarda Rus ve yabancı otomobil üreticileri, parça tedarikçileri, Tataristan ulusal ve bölgesel bakanlık temsilcileri, uzman ve yöneticileri ile bir araya geldiklerini açıklayan Mehmet Aksoy, "Fuardan sonra gerek bakanlar, gerek firmalar ile temaslarımızı yoğunlaştırdık. Firmamız yeniden görüşmeler yapılmak üzere Rusya'ya davet edildi. Yönetim Kurulu Danışmanı Şükrü Tetik, Proje Lideri Selçuk Sünnetçioğlu ve İnsan Kaynakları Müdürü Şenay Subaşı Eren ile birlikte Rusya'da 5 günlük temaslarımız oldu. Tataristan bölgesi, otomotiv alanında büyümeye aday önemli bir pazar. ONS Makina olarak, otomotiv alanında bu bölgede ticari girişimlerimiz olacak" dedi.
Firmanın üretim alanlarıyla ilgili de bilgi veren ONS Makina Gene Müdür Yardımcısı Mehmet Aksoy, otomotivin yanı sıra havacılık, savuma sanayi ve raylı sistemler alanında manuel kaynak fikstürleri, kontrol fikstürleri, montaj fikstürleri, robotik üretim hatları ve makine ve konveyör ürettiklerini belirtti. ONS Makina'nın cirosunun yüzde 50'ye yakınını otomotivin, yüzde 38'ini ise savunma sanayinin oluşturduğunu açıklayan Aksoy, Airbus, BMW, Jaguar, Renault, Ford, Otokar, TAI, Hyundai Eurotem gibi dünya devi müşterilerinin güvenilir bir tedarikçisi ve partneri konumunda olduklarından söz etti. Tedarikçisi oldukları firmalardan aldıkları ödüllerin, koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışının en önemli göstergesi olduğunu dile getiren Aksoy, kalite çıtasını her geçen gün daha yukarı taşıyan ONS Makina'nın, 130 uzman personel ile AR-GE ve İnovasyon gücünü giderek artırdığını sözlerine ekledi. - BURSA
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