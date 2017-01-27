SON DAKİKA
ANA SAYFA
MANŞETLER
SPOR
EKONOMİ
FİNANS
MAGAZİN
DÜNYA
GÜNCEL
GAZETELER
YEREL HABERLER
FOTOGALERİ
VİDEO
HAVA DURUMU
DÖVİZ KURLARI
SEÇİM
NAMAZ VAKİTLERİ
BURÇLAR
TRENDLER
TÜMÜ
Önlü Arkalı Kaza...
Fren Yerine Gaza Basınca Ne Olur?
Hiç Böyle Vites Gördünüz Mü?
Önlü Arkalı Kaza...
27 Ocak 2017 Cuma 23:21
Karlı yolda kaza yapan iki araçta birden kamera olunca, ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Karlı yolda kaza yapan iki araçta birden kamera olunca, ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Kaynak:
Milliyet.com.tr
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Yaşam
»
Haber
[9206259] Milliyet.com.tr
Kamera
,
Kaza
3
17
13
Köylüler sitem etti, Tuğgeneral resti çekti: Bu rütbeleri söker atarım
Pentagon, F-35 Savaş Uçağı Programını İncelemeye Aldı
Referandum için seçimini yaptı
Yıllar geçti, Pınar'ın içindeki ateş sönmedi!
Başkanlık için tarafını açıkladı
Referandum tartışmalarına Ebru da katıldı
Sınır kahramanları görüntülendi! Camlara dikkat
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Erdoğan'a taktığı rozetle gönülleri bir kez daha fethetti
Bakan açıkladı: Buraya giden boşanıp çıkıyor, kapatılacaklar
Bitecek diye beklerken, bir yenisi daha geliyor
Valilikten yasaklama! Ruhsatlı da olsa silah taşınamayacak
Yunanistan, Türkiye'nin restine böyle cevap verdi!
Referandum kararını açıkladı, sosyal medyayı karıştırdı
Ögretmeninden tuvalet izni alamayınca kovaya yaptı, zengin oldu
Bordo Bereli komandolar, PKK'nın Metina kampına sızdı
DAEŞ İçin Keşif Yapan 3 Suriyeli Yakalandı
Artık böyle su gibi musluktan akıtılarak satılmayacak!
Hidrojen Katı Metalik Hale Dönüştürüldü
79 milyonu ilgilendiren torba yasa yürürlükte! Herkes için fırsat var
Eşini ilk kez dövenler için hapis cezası kaldırıldı!
Partisinin önde gelen senatörü Trump'ı uyardı: Sorumsuzca davranma
İstanbul'un göbeğinde DEAŞ'lıları eğitip Suriye'ye gönderiyormuş
'Hayır'cılar Gökhan'ın videosunu paylaşıyor
Kösem Sultan'ın torunu konuştu: Edepsizce!
Ünlü aktör, Facebook canlı yayınında intihar etti
Erdal Beşikçioğlu'ndan Arda'ya referandum göndermesi
Dekoltesine hakim olamayınca olanlar oldu
"Son umut" diye başladılar, şimdi paraya para demiyorlar
Emniyet'ten uyarı! Bu plakalara karşı dikkatli olun
Hidayet, referandum kararını açıkladı
"Bizi izliyorsan ışığı aç kapa dediler" Trump'tan yanıt gecikmedi
Helal olsun! Önünü kesen sokak çocuklarına sımsıkı sarıldı
Arda'nın gecesi! Barcelona duman etti
Acun Ilıcalı bir süre yok! İşte yerine gelen isim
İzmir'i yasa boğan amca-yeğen cinayetinde ilginç detaylar
Fitch'i beklerken Standart and Poor's, Türkiye'nin notunu açıkladı!
Osmanlı'nın yeni futbolcusunun yaşı, sosyal medyayı salladı
Şoke eden anlar! Gözü yerinden çıktı
"Caner, kızımı boşayamaz! Biz büyü yaptırdık"
Bahçesinde deli gibi bağırırken, imdadına komşuları yetişti
Enes çileden çıktı, kendi kolunu kırdı
Brezilya'dan gelen haber Fenerbahçe'yi kahretti
Tam 129 milyon Euro! Dünyada yılın transferi gerçek oluyor
Ünlü isim, Survivor'a gitmeden önce boşanmış
Muğla açıklarında 4.7 şiddetinde deprem!
Yeni doğan kuzunun bu hali şaşkınlık yarattı!
Çocuğunu emzirmek için geri döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
"Ben hakimim, bana dokunmayın" dedi, polisten cevap gecikmedi!
Ucuz etin yahnisi yavan olur! Ucuz diye aldı, başına neler geldi