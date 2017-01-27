Önlü Arkalı Kaza...

Karlı yolda kaza yapan iki araçta birden kamera olunca, ortaya ilginç görüntüler çıktı.


Karlı yolda kaza yapan iki araçta birden kamera olunca, ortaya ilginç görüntüler çıktı.


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Kamera, Kaza