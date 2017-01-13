Online Alışverişin Türkiye Serüveni

Her şeyde olduğu gibi alışverişte de doğru zamanı belirlemek oldukça önemlidir. Özellikle son yıllarda hızlı bir büyümeye sahne olan e-ticaret sektörünün iyiden iyiye sıkı bir rekabet ortamına dönüştüğü şu günlerde neredeyse hemen hemen her gün yeni bir indirim kampanyasıyla karşılaşıyoruz. Mağazaların "kaçırmamız gerektiğini" vurguladıkları bu fırsatların çoğunluğu aslında mevsim değişimlerine göre yoğunlaşan arz talep dengesine göre belirlenmekte. Haliyle neyi, ne zaman ve nerede hangi indirimle daha ucuza alabileceğini bilen bilinçli bir tüketici sadece uygun anı bekleyerek aylık ve yıllık ölçekteki tüketim giderlerini ciddi derecede aşağıya çekebilir.

ARTIK İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ YAPIYORUZ

İnternete erişim kolaylığı sayesinde online mağazalara olan rağbet artış gösteriyor. Avrupa'nın en büyük fırsat takip platformu Alerabat'ın açıkladığı verilere göre 2016 yılında Türkiye nüfusunun yaklaşık 45 milyonu bir şekilde internetle haşır neşir olmuş. Bu kullanıcıların %70'si hemen hemen her gün "online" durumda. Şüphesiz ki yıldan yıla oldukça çarpıcı şekilde gelişen mobil teknolojinin bu ortaya çıkan verilerdeki etkisi yadsınamaz. Hizmet ve ticaret sektörünün online kanallara yaptıkları yatırımlar, gündelik hayatı kolaylaştıran bu aracı artık sadece iletişim kurmak için değil aynı zamanda hayatı daha da kolaylaştırmak maksadıyla kullanmaya toplum olarak gittikçe alıştığımızı gösteriyor. Yakın bir dönemde mağazaların güvenirliğe ilişkin çekinceleri en aza indirecek önlemler yapması sayesinde bugün, giyim veya gıda alışverişlerini hiç tereddüt etmeden evimizdeki bilgisayarlardan ya da akıllı telefonlarımızdan yapabiliyoruz.

HANGİ MAĞAZADAN NE SATIN ALINIR?

Avrupa veya Amerika'daki ticaret hacimleri bakımından değerlendirildiğinde henüz emekleme aşamasında olan Türk e-ticaret sektöründe piyasaya yön veren n11, Hepsiburada Gittigidiyor gibi büyük ölçekli mağazaların etkinliği dikkat çekiyor. Giyim kategorisinde ise Markafoni, Trendyol ve Morhipo gibi butikler üzerinden satış yapan mağazalar ön planda. Belirli kategorilerde önde olan diğer mağazalar ise şöyle:

Giyim - LC Waikiki, Koton, Defacto, Boyner

Teknoloji - Teknosa, MediaMarkt, Bimeks

Tesettür- Sefamerve, Modanisa, Ala Tesettür

Ayakkabı- FLO, Deichmann, Korayspor

Kitap - İdefix,Babil, D&R

Gıda - Migros, Carrefour

İNDİRİM KUPONU VE HEDİYE ÇEKİ AVANTAJLARI

Düzenli olarak internetten alışveriş yapıyorsanız mağazaların sunduğu ekstra indirim kampanyalarını ve indirim kataloglarını takip ederek hiç beklemediğiniz kadar tasarruf edebilirsiniz.Türkiye'deki ve yurt dışındaki online mağazalarda geçerli bütün fırsatlara Alerabat'ın Türkiye servisinden sitesinden erişmek mümkün. Defacto gibi hem şubeleri hem de internette aktif olan mağazaları ya da N11 gibi sadece internet üzerinden hizmet veren mağazalarda geçerli bütün indirim kuponları ve ürün katalogları bu internet sitesi aracılığıyla tüketicilerle paylaşılıyor.

E-Alışverişin Artıları ve Eksileri

İnternetten alışveriş yapmanın dolaylı yönden pek çok avantajı bulunuyor:

Zaman Tasarrufu - İnternete erişim olan her yerde 7/24 alışveriş yapma imkanı sayesinde önemli ölçüde zaman kazanabiliyoruz. İş, gündelik işler derken akıp geçen süre içerisinde kendimize veya sevdiklerimize zaman yaratmak için çabaladığımızı hesaba katıldığında alışverişe ayırmak zorunda kalınmayan bu sürenin ne denli önemli olduğunu anlamak daha kolaylaşıyor.

Yakıt Tasarrufu -Tüketmek için alışveriş yapıyoruz. Ancak bunu gerçekleştirmek için ayrıca yeni bir tüketim yapıp arabayla alışveriş merkezine gidiyoruz. Ne yazık ki tüketicilerin çoğu yaptıkları bu ulaşım masrafını hesaba katmayı unuturlar. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde sipariş edilen ürünler adrese teslim edilir.

Sınırsız Seçim Hakkı - İnternette aynı ürünü veya muadillerini farklı mağazalarda fiyat karşılaştırması yaparak bütçenize en uygun fiyata satın alma şansınız var.

Kalabalıklardan ve Kuyruklardan Uzakta - Alışveriş merkezlerinin boğuculuğundan sakınmak isteyenler için internetten alışveriş yapmak oldukça rahat bir çözüm. Öte yandan araştırmalar büyük marketlerdeki reyonların cazibesi ve mevcut kalabalığın satın alma isteğini tetiklediğini göstermektedir. Bu yüzden bazen hiç ihtiyaç duymadığımız ürünlerle dolu torbalarla döneriz eve.

Fiyat Rekabeti - Mağazalar arasındaki rekabetin online arenada daha sıkı olması tüketici açısından oldukça olumlu sonuçlar doğuruyor. Mağazalar, büyük indirim kampanyalarının yanı sıra belirli koşulları yerine getiren müşterilerine özel olarak sepette ek indirim sağlayan indirim kuponu kodu ya da hediye çeki gibi cazip fırsatlar sunarak satışlarını artırmaya çalışıyorlar.

Elbette avantajın söz konusu durumlarda dezavantajlar da ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar büyük gelişmelere sahne olsa da mağazalara yöneltilen şikayetler baz alındığında belirli temel konularda sektörün yerinde saydığı görülüyor:

Kargo ve Teslimat Sorunu - Türk e-ticaret sektörünün en sıkıntı çektiği ve çözüm üretmekte zorlandığı konu ürünün müşteriye ulaştırılma süreciyle alakalı. Mağazalar kendi teknolojilerini ne kadar geliştirirlerse geliştirsinler siparişlerin gönderimine ilişkin sürece fazla etki edememektedirler. Tüketici tarafından yöneltilen şikayetlerin büyük bir kısmı da teslimatla doğrudan ilişkili olmakta.