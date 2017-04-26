Önleyici Hizmetlerin Bir Haftalık Faaliyetleri

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerinin 1 haftalık çalışmaları açıklandı.



Yapılan açıklamada, Önleyici Hizmet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçu şüphelisi 6 kişi yakalandı. Şahıslardan 9,98 gram bonzai ve 1 adet extacy hap ele geçirildi. Ekiplerce müdahale edilen olaylarda ise, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet fişek, 4 adet kesici ve delici alet, resmi kurumdan hırsızlık şüphelisi 1 şahıs, küçükbaş hayvan hırsızlık şüphelisi 1 şahıs, yağma şüphelisi 2 şahıs, silahla yaralama şüphelisi 2 şahıs, cinsel taciz şüphelisi 1 şahıs, çalıntı motor ve elektrikli bisiklet şüphelisi 4 şahıs yakalandı, toplamda çeşitli suçlardan 16 şahsa adli ve idari işlem yapıldığı belirtildi.



Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında, bir haftada bin 440 şahıs ve 482 araç hakkında GBT sorgusu yapıldığı, çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs, 1 kayıp şahıs, 4 bakaya yakalandığı, 2 araca trafik yönünden işlem uygulandığı ve 3 adet hacizli/yakalamalı araca işlem yapıldığı açıklanırken, çeşitli suçlardan toplam 44 şahsa adli ve idari işlem başlatıldığı bilgisi verildi. - ESKİŞEHİR