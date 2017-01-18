Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nün Çalışmaları

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını azimle sürüdürüyor.



Kentte 9-15 Ocak 2017 tarihleri arasında alınan tedbirler kapsamında, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen önleyici devriye hizmetleri, uygulama ve çalışmalarla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ekiplerimiz tarafından 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak' suçu şüphelisi 6 kişi yakalamış, şahıslardan 5 gr bonzai ve 2 gram esrar elde edilmiştir. Ekiplerimizce müdahale edilen olaylarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 kuru sıkı silah, 18 adet fişek, 3 adet kesici delici alet ile mala zarar verme şüphelisi 1 şahıs yakalanmış, 5326 S.K. Madde 35'den 1 şahsa idari işlem yapılmış, toplam olarak çeşitli suçlardan 5 şahsa adli ve idari işlem yapılmıştır. Son bir haftada bin 919 şahıs ve 443 araç hakkında GBT sorgusu yapılmış olup; çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs, 1 kayıp şahıs, 2 bakaya yakalanmış, 6 araca ve sürücüsüne trafik yönünden işlem uygulanmış, 1 adet hacizli/yakalamalı araca işlem yapılmış olup, çeşitli suçlardan toplam 27 şahsa adli ve idari işlem yapılmıştır" denildi. - ESKİŞEHİR