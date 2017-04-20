Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Ekiplerinin Faaliyetleri

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen önleyici devriye hizmetleri, uygulama ve çalışmalarla ilgili bir açıklama yaptı.



Açıklamada, son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçu şüphelisi 5 kişi yakalanarak şahıslardan 49,4 gram bonzai ve 11 adet extacy hap elde edildi. Müdahale edilen olaylarda; 3 adet kesici ve delici alet, işyerinden hırsızlık şüphelisi 2 şahıs, resmi kurumdan hırsızlık şüphelisi 1 şahıs, yankesicilik şüphelisi 2 şahıs yakalandı ve toplam çeşitli suçlardan 8 şahsa adli ve idari işlem yapıldı. Son bir haftada bin 868 şahıs ve 607 araç hakkında GBT sorgusu yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs, 2 bakaya yakalandı. Bir araca trafik yönünden işlem uygulandı, 3 adet hacizli/yakalamalı araca işlem yapıldı ve çeşitli suçlardan toplam 26 şahsa adli ve idari işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR