Onların Kabusu, Milletimin Bayramı Olacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millete değil, kendilerine hizmet eden devlet hayaliyle yananlar için 16 Nisan kabus günüdür.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millete değil, kendilerine hizmet eden devlet hayaliyle yananlar için 16 Nisan kabus günüdür. Onların kabus günü benim milletimin bayramı olacaktır." diye konuştu.
Kaynak: Dunya.com
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