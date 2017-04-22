Onların 'Çocuk Bayramı' Yok

ÜLKE genelinde törenlerle kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu sürerken bazı çocuklar kendilerine armağan edilen bayramdan habersiz ekmek parası için çalışmaya devam ediyor.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hazırlıkları okullarda yapılan gösterilerle devam ederken, bu özel günden habersiz olan bazı çocuklar ekmek parası kazanmak için çalışırken, bazıları da dileniyor. Son dönemlerde il genelinde artan Suriyeli nüfusu ile birlikte çalışan ve dilenen çocuk sayısında önemli artış görüldüğü belirtildi. Dilenirken yakalanan çocukların ailelerine Kabahatlar kanunu uyarınca 79 TL para cezası kesilirken, bunu meslek haline getiren sığınmacı çocukları, aileleriyle birlikte kamplana gönderiliyor. Yaşları 6-14 arasındaki çocuk çalışanlar ise, 50- 75 TL arasında haftalıkla çeşitli meslek gruplarında ailelerine katkı için çalışıyor. - Kayseri