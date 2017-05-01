Onlar Mesleklerinin Son Temsilcileri

Manisa'nın Demirci ilçesinde yıllardır ekmek mücadelesi veren ayakkabıcı tamircileri mesleklerini sürdürecek bir neslin yetişmediğinden yakındı. Bir zamanlar en çok iş yapan meslek gruplarından biri olan ayakkabı tamircileri çırak yetişmemesi nedeniyle zor günler yaşıyor. Manisa'nın Demirci ilçesinde mesleklerinin son temsilcisi olan Ahmet, Mehmet ve Murat Kozak isimli 3 kardeş mesleklerine son nesil temsilciler olarak devam ediyor. Babalarından öğrendikleri mesleği 35 yıldır sürdüren 3 kardeş yıllar boyunca devam ettirdikleri mesleğin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldıklarını belirtti.



Demirci'de mesleklerinin gün geçtikçe yok olmaya başladığını kaydeden 35 yıllık ayakkabı tamircisi Murat Kozak, "Ayakkabı tamirciliği dede ve baba mesleğimiz. Mesleğimizin Demirci'de son temsilcileriyiz ve çırak yetiştiremiyoruz" dedi.



Demirci'de 3 kardeş olarak mesleğin son temsilcileri olduklarını anlatan Mehmet Kozak ise "El emeği göz nuruyla ayakkabıların tamiriyle uğraşıyoruz. Ekmeğimizi buradan çıkarıyoruz. Artık insanların bu tür mesleklere hiç merakı bile yok. Bizler son nesil olarak devam etmekteyiz. Emekliliğimizde geldi bitmek üzere. Bizden sonra yapacak bir nesil kalmadı desek yeri var. Bizler emekli olursak Demirci'de ayakkabı tamiri tarihe karışacak" diye konuştu.



(Kamil Akyol / İHA)