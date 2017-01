Onlar Kahraman mı Hain Mi?

Edward Snowden, Julian Assange ve Chelsea Manning.



Dünyaca ünlü bu üç muhbiri temsil eden ve İtalyan sanatçı Davide Dormino tarafından yapılan anıt, son olarak Almanya'nın başkenti Berlin'de sergilendi.



Cesaret anıtı olarak da adlandırılan eser, vatandaşları serbestçe konuşmaya teşvik etmek amacıyla yapıldı.



Onlar kimilerine göre kahraman, kimilerine göre ise vatan hainleri.



Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri yönetimi için..



29 yaşındaki eski askeri istihbarat uzmanı, eşcinsel kadın Chelsea Manning, Wikileaks'e sızdırdığı gizli belgeler için 35 yıl hapse mahkum edildi.



Bu rolünden dolayı hapis cezası alan tek kişiydi.



Bu arada ABD Başkanlık koltuğunu bu hafta Donald Trump'a devredecek olan Başkan Barack Obama, 2013 yılında casusluk ve diğer suçlardan 35 yıla mahkum edilen Chelsea Manning için af yetkisini kullandı.



Cezası hafifletilecek Manning, 17 Mayıs'ta serbest kalacak.



Yaklaşık 7 yıl tutuklu kalan Manning, 2010 yılında Wikileaks'e birçok diplomatik belge ve ulusal güvenlik belgesi sızdırdığını itiraf ederek suçunu kabul etmişti.



Eski adı Bradley Manning olan ve cinsiyet değiştirip kadın olduktan sonra Chelsea adını alan Manning'in erkekler koğuşunda çok zor koşullarda kalmasının da cezasının hafifletilmesinde etkili olduğu belirtiliyor



VICTORY: Obama commutes Chelsea Manning sentence from 35 years to 7. Release date now May 17. Background: https: //t.co/HndsbVbRer— WikiLeaks (@wikileaks) January 17, 2017



Wikileaks'in yüz binlerce nüshadan oluşan belgeleri yayımlamasının üzerinden tam 10 yıl geçti.



Öte yandan Manning'in sızdırdığı gizli belgeler, dünya genelinde gazetelere manşet oldu.



Özellikle de Amerikan askerlerinin Irak'ta helikopterden sivillerin üzerine ateş açarak öldürdüğü görüntüler, dünyanın birçok yerinde öfke seline neden oldu.



Let it be said here in earnest, with good heart: Thanks, Obama. https: //t.co/IeumTasRNN— Edward Snowden (@Snowden) January 17, 2017



Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, bu görüntüleri yayımladı.



Kendisi halen Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde kalıyor.



Zira eğer dışarı çıkarsa ABD'ye sınır dışı edilme riski ile karşı karşıya.



Edward Snowden ve Chelsea Manning ile ilgili gelişmelerden sonra gözler yeniden Assange'a çevrildi.



Assange'ın avukatı Melinda Taylor, müvekkilinin 2013 yılında casusluk ve diğer suçlardan 35 yıl hapis cezası alan Chelsea Manning'in affedilmesi durumunda kendisinin de İngiltere'deki Ekvador Büyükelçiliğinden çıkarak



yargılanmayı kabul edeceği yönündeki açıklamasına ilişkin, "Assange, söylediği her şeyin arkasında duruyor" dedi.



Wikileaks, geçen hafta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Obama'nın Manning'e özel af imkanı tanıması durumunda Assange'ın ABD'ye iade edilmeyi kabul edeceği belirtilmişti.



Assange'ı eleştirenler, şöhret peşinde koştuğunu iddia ederken destekçileri ise onun, Amerikan ordusunun askeri faaliyetlerinin gizli kalmış kısımları hakkında kamuoyunu bilgilendirdiğini dile getiriyor.



