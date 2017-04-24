Onkoloji ve Hematoloji Hastası Çocuklar Bayramı Doyasıya Yaşadı

Mersin Üniversitesi Hastanesi Çocuk Onkolojisi ve Hematoloji Bölümünde tedavi gören çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda dans etti, halay çekti, bayramı doyasıya yaşadı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da çocukların bayram coşkusuna ortak oldu.



Mezitli Belediyesi, Çocuk Onkolojisi ve Hematoloji Bölümünde tedavileri süren çocuklar ve aileleri için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda anlamlı bir kutlama gerçekleştirdi. Kutlamalara, Başkan Tarhan da eşi Sembol Tarhan ile birlikte katıldı. Başkan Tarhan, çocuklarla dans etti, oyunlar oynadı, halay çekti. En büyük sürpriz ise çocukların eğlencesine giydikleri palyaço kıyafeti ile renk katan bazı birim amirleri oldu. Gönüllü Palyaçolar Gurubu ve bir otelin destek verdiği etkinlikte, çocuklarla tek tek ilgilenen Tarhan, sohbet ettiği çocukların dileklerinin anında yerine getirilmesini sağladı. Başkan Tarhan, ailelere ve çocuklara çeşitli hediyeler de verdi.



Etkinliği, tedavi gören çocukların bayramını kutlamak ve onlara moral verme amacıyla düzenlediklerini belirten Tarhan, "Tedavi gören minik çocuklarımızla oyunlar oynadık, şarkılar söyledik. Onlarla birlikte bizler de mutlu olduk, doyasıya eğlendik. Çocuklarımıza çeşitli hediyeler vererek, onların yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalıştık. Bundan sonra da bu tür etkinliklerimiz devam edecek" dedi.



Öte yandan, Mersin'de fırtına nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları iptal edilirken, Mezitli Belediyesi birçok yerde çocuklara bayram coşkusu yaşattı. Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı farklı kesimden çocuklarla kutlayan Başkan Tarhan, cezaevinde anneleriyle yaşayan çocuklara hediyeler gönderdi. Demokrasi Meydanı'nda Çocuk Ülkesi Derneği ile birlikte düzenlenen etkinliklerde ise çocuklarla çamurdan heykel, tebeşirle duvar boyaması yapan, minik çocuklarla kitap okuyan Tarhan, başarılı sporculara da madalya taktı. Tarhan, Mezitli Kart kullanıcıları arasından çekilen kura ile 23 kişiye de bisiklet dağıttı. - MERSİN