Onkoloji Uzmanı Özdoğan "Kanser Korkusunu Yenecek Şey Bilgi"

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği Antalya Bilim Festivali Cam Piramit'te başladı. 42 standın yer aldığı festivalde Memorial Hastanesi'nin kanser hastalığını anlatan standı ilgi görüyor. Festivalde konuşan Türkiye çapından bilinen onkoloji uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan "Kanser korkusunu yenecek şey, bilgi" dedi.



Kanserden korunma yollarında toplumu bilgilendirmenin kendisini en çok heyecanlandıran özel alanlardan olduğunu belirten Prof. Dr. Özdoğan, şunları söyledi:



"Son yıllarda bunu geliştirmeyi hedeflerken bilim festivali bununla örtüştü. Sigarasız yaşam, spor ve tembelliğe son verme, sanatsal tedaviler, sağlıklı beslenme bunların hepsini öğrencileri anlatmayı planladık. Bunu anlatırken bilimi kullanarak anlatımı hedefledik. Bununla birlikte teknolojiyi en üst seviyede kullandık. Cihazlarla insan bedenini gösterdik ve sigaranın nasıl zarar verdiğini anlatıyoruz. Sigaranın kalbe verdiği zararı gösteriyoruz. Sigaranın ABD'den tüm kıtalara yayılışını 15 posterle gösteriyoruz. Topluma kanser korkusunu yenecek şeyin bilgi olduğunu anlatıyoruz. Korkmadığımız bir şeyle mücadele ederiz."



Prof. Dr. Özdoğan stantta ziyaretçilerle bire bir ilgilenerek bilgi veriyor. Geçen yıl katıldıkları Bilim Festivali'ne amatörce hazırlamalarına rağmen 20 bin kişinin stantlarını ziyaret ettiğini hatırlatan Prof. Dr. Özdoğan, bu yıl teknolojiyi de kullanarak yine festivalde yer aldıklarını söyledi.



BİLİMLE GÜNEŞİ ANTALYA'DAN DOĞURALIM



Türkiye'de yılda 200 bin kişide görülen kanser sayısını 100 bine indirebileceklerini anlatan Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, basit kurallarla bunu gösterdiklerini söyledi. 25 kişilik ekiple festivalde yer aldıklarını dile getiren Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, şöyle konuştu:



"Kanseri tanımayı ve onunla mücadeleyi öğretmeye çalışıyoruz. Bu öylesine bir yol ki inanılmaz mutluluk veriyor. Gençlerden geleceğe yön verecek bilim adamları yetiştirmek benim en önemli hedefim. Bunun için genç yaşta çocuklara dokunmak gerekiyor. Ülkemizde neden ilaç üretilemiyor, neden bir takım keşifler yapılmıyor diye soruyoruz. Dünyadaki gelişmiş ülkelere baktığımızda bu bilinç erken yaşlarda başlıyor. Biz üniversiteyi bitirdikten sonra bilim adamı olmayı düşünüyoruz. Çocuklarımıza bilim hevesini aşılamalıyız. Bu nedenle çocuklara kendim dokunuyorum. Bir şey tasarlayabilirsiniz ama o tasarladığınız şeye ruh katmazsanız o sadece bir miktar yürür. Bilimle güneşi Antalya'dan doğuralım istiyoruz."



- Antalya