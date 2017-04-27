Onko-Day`den Lezzetli Etkinlik

Lions ONKO-DAY Lions Hasta Konuk Evi'nde gerçekleştirilen etkinlikte ONKO-DAY Çocuk Kulübü üyeleri ve aileleri, keyifli bir günü geride bıraktı. Şenliğe ONKO-DAY Başkanı Füsun Önen, 118-K Yönetim Çevresi Federasyon Başkanı Dr. Ender Tukay, Lions 118-K Yönetim Çevresi Geçmiş Dönem Federasyon Başkanı Neşe Yıldırım başta olmak üzere ONKO-DAY gönüllüleri ve Lionlar katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan ONKO-DAY Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Önen, rehabilitasyon ve konuk evlerinin önemine dikkat çekti. Böyle projelerin artması temennisinde bulunan Önen, Lions 118-K Yönetim Çevresi Federasyonu'na emekleri için teşekkür etti.

Neşe Yıldırım ise böyle projelerde sürdürebilirlik ve kalıcılığın önemini vurgulayarak, "5 yıldır hizmet vermeye devam eden konuk evimizde, özverileriyle çalışan ONKO-DAY gönüllülerine ve ONKO-DAY'dan yardımlarını esirgemeyen Lions 118-K Yönetim Çevresi Federasyonu'na teşekkür ediyorum" dedi. Yıldırım, Neşe Teyze Kurabiye Şenliği'ni gelenekselleştirmenin mutluluğunu yaşadığını da sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından ONKO-DAY Çocuk Kulübü üyeleri başta Neşe teyzeleri ve Ender amcaları olmak üzere ONKO-DAY gönüllüleri ile birlikte kurabiye pişirmenin keyfini yaşadılar.