Oneplus 5 Çift Kamera ile Geliyor!

Akıllı telefon pazarında en çok beklenen cihazlardan biri olan OnePlus 5 modeli bugün büyük bir sızıntı ile gündeme geldi. OnePlus 5 çift arka kameraya sahip olacak. Resmi olarak duyurulmasına çok az bir süre kala gelen bu sızıntılar cihaz hakkında yavaş yavaş bilgilenmemizi sağlıyor.



Son gelen bilgiler öncekilere kıyasla daha kaliteli bir kamera ve işlemci hakkına yürütülürken, internete sızan bazı görüntüler farklı iddialar da ortaya atmakta. India Today Tech tarafından sızdırılan görüntüler ürünün hazırlanan prototip sürecini sunmakta.



ONEPLUS 5 NASIL OLACAK?









OnePlus 5'in son yayınlanan görselinde arkada bulunan çift kamera son dönemlerde amiral gemilerinde akım haline gelen bir özellik olmasıyla dikkat çekiyor. Ancak genelde arka kameranın hemen altında yer parmak izi sensörü bu cihazda arka tarafta gözükmüyor. Bu da OnePlus'ın farklı bir strateji geliştirdiğini göz önüne getiriyor.



Parmak izi tarayıcısının cihazın ön panelinde alt tarafta olma ihtimali kuvvetli bir ihtimal. OnePlus tarafından geliştirilen amiral gemisi ekranının çözünürlüğü bilinmiyor ancak 5.5 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak. Qualcomm Snapdragon 835 çip setinden güç alacak cihaz yüksek olasılıkla 6 GB RAM'a sahip olacak. Ayrıca 64 GB ve 128 GB şeklinde iki farklı tipte hafıza seçeneği bulunan cihazlar satışa sunulacak.



Cihazın yeni tasarımında göze çarpan bir diğer nokta ise anten çizgilerinin gözle görünür şekilde olmaması. Büyük şirketlere baktığımız zaman bu anten çizgilerinin hala belirli yerlerde belirli çizgilerle gözükmesine bir çözüm bulamadıkları aşikar.



Haziran ayı içerisinde daha fazla bilginin ortaya çıkacağı düşünülüyor.