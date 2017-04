One Direction Grubu Üyeleri Şimdi Ne Yapıyor?

Birleşik Krallık'ta yayınlanan The X Factor yarışmasına ayrı ayrı katılarak tek başına başarıyı yakalayamayan Zayn Malik, Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne ve Louis Tomlinson adlı gençlerin jürinin tavsiyesi üzerine bir araya gelerek kurdukları ve yarışmaya tekrar katıldıkları One Direction müzik grubu, kısa sürede büyük bir şöhret yakaladı.



Yarışmayı, birlikte katıldıkları yıl üçüncülükle bitirseler de, ardından çıkardıkları teklileri ve albümleriyle tüm dünyada kısa sürede ses getirdiler. Yüz binlerin katıldığı dev konserleri, milyon dolar gelirli albüm satışları, müzik listelerindeki zirve konumları ve bununla birlikte gelen dünya rekorları, kısa sürede yükseliş gösteren dünyanın en genç müzik grubu olmalarını sağladı.



2011 yılında başlayan serüven, 2015 Mart ayında Zayn Malik'in gruptan ayrılmasıyla duraklama dönemine girdi. Ayrılığın ardından 4 kişiyle birlikte albüm çıkarmaya devam eden grup üyeleri, 2015 yılında son albümleri Made in the A.M. de yayınladıktan sonra kariyerlerine ayrı devam etme kararı aldı.



İlk ayrı çalışma, gruptaki gidişat nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu ve hastalığa kapıldığını açıklayan Zayn Malik'ten geldi. Ocak 2016'da ilk solo çalışması Pillowtalk'ı yayınlayan Zayn, ardından çıkardığı Mind Of Mine albümü ve diğer sanatçılarla yaptığı teklileriyle müzik listelerini salladı.



Zayn'ın ardından Eylül 2016'da grubun diğer üyesi Niall James Horan, This Town adındaki ilk çalışmasını yayınladı.



3 ay sonra Louis Tomlinson, ABD'li elektro house müzisyeni ve yapımcısı Steve Aoki ile beraber "Just Hold On" solo çalışmasını yayınladı.



2017 yılına girerken Harry Styles, ilk solo çalışması Sign of the Times'i ve birlikte gelen yeni albümünün ön satışını duyurarak müzik piyasasına tek başına giriş yaptı.



Diğer grup üyeleri çalışmalarına normal akışında devam ederken Nisan 2016'da Liam Payne'nin Wiz Khalifa ve Juicy J ile düetine ilişkin bir çalışma internete sızdırıldı. Liam, çalışmanın henüz tamamlanmadığını ve kendisine ait bir solo çalışması olmadığını açıkladı.



Liam, 2016 Temmuz ayında Capitol Records ile anlaşma imzaladığını duyurdu ve albümünün hazırlıklarının devam ettiğini belirtti. Ne zaman çıkacağına dair ise net bir bilgi henüz yok.