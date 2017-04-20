One By One
"One By One", Evrim Akyay koreografisiyle Akbank Sanat'ta sizlerle..."Basit fikir ve imgelerin kullanımıyla anlatılan küçük bir öykü. Bizim için ucu bucağı belli olmayan bir bulmacanın parçalarını, en azından şimdilik bulabildiklerimiz kadarını bulmaya dair bir araştırma.
"One By One", Evrim Akyay koreografisiyle Akbank Sanat'ta sizlerle...
"Basit fikir ve imgelerin kullanımıyla anlatılan küçük bir öykü. Bizim için ucu bucağı belli olmayan bir bulmacanın parçalarını, en azından şimdilik bulabildiklerimiz kadarını bulmaya dair bir araştırma. Aynı zamanda sanatçıların projelerinde yer verdikleri Simple Present adlı çalışmayı da kapsayan bir gösteri."
Koreograf: Evrim Akyay
Dansçılar: Evrim Akyay, Gizem Erdem
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : Akbank Sanat
Mekan Adresi : İstiklal Caddesi, Taksim
Başlangıç Saati : 20.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 21.04.2017 20: 00: 00
Kategori : One By One
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io