One By One

"One By One", Evrim Akyay koreografisiyle Akbank Sanat'ta sizlerle..."Basit fikir ve imgelerin kullanımıyla anlatılan küçük bir öykü. Bizim için ucu bucağı belli olmayan bir bulmacanın parçalarını, en azından şimdilik bulabildiklerimiz kadarını bulmaya dair bir araştırma.

One By One

"One By One", Evrim Akyay koreografisiyle Akbank Sanat'ta sizlerle...

"Basit fikir ve imgelerin kullanımıyla anlatılan küçük bir öykü. Bizim için ucu bucağı belli olmayan bir bulmacanın parçalarını, en azından şimdilik bulabildiklerimiz kadarını bulmaya dair bir araştırma. Aynı zamanda sanatçıların projelerinde yer verdikleri Simple Present adlı çalışmayı da kapsayan bir gösteri."

Koreograf: Evrim Akyay

Dansçılar: Evrim Akyay, Gizem Erdem

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Akbank Sanat

Mekan Adresi : İstiklal Caddesi, Taksim

Başlangıç Saati : 20.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 20: 00: 00

Kategori : One By One

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

4