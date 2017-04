"One By One", Evrim Akyay koreografisiyle Akbank Sanat'ta sizlerle...



"Basit fikir ve imgelerin kullanımıyla anlatılan küçük bir öykü. Bizim için ucu bucağı belli olmayan bir bulmacanın parçalarını, en azından şimdilik bulabildiklerimiz kadarını bulmaya dair bir araştırma. Aynı zamanda sanatçıların projelerinde yer verdikleri Simple Present adlı çalışmayı da kapsayan bir gösteri."



Koreograf: Evrim Akyay



Dansçılar: Evrim Akyay, Gizem Erdem



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Akbank Sanat



Mekan Adresi : İstiklal Caddesi, Taksim



Başlangıç Saati : 20.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 20: 00: 00



Kategori : One By One



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır