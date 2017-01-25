Önder Özen, Ersan Gülüm Transferini Değerlendirdi

FutbolArena Röportaj - Beşiktaş'ın görüşmelere başlandığına dair KAP'a açıklama yaptığı ve geri dönüşüne kesin gözüyle bakılan Ersan Adem Gülüm transfer için Beşiktaş'ın eski Sportif Direktörü Önder Özen'den yorum geldi.



Önder Özen: "Şenol Güneş'in bir bildiği vardır"



"Şenol Hoca bu transfere evet dediğine göre mutlaka bir bildiği vardır." diyen Önder Özen tecrübeli teknik adamın daha önce çabuk ve güçlü bir stoper beklentisi olduğunu hatırlattı ve "Ersan'ın o tanımlamaya tam uyduğunu söyleyemeyiz ama şunu da bilmek gerekiyor, Ersan Beşiktaş takımının çimentolarından bir tanesiydi." dedi. Ersan Adem Gülüm'ün, Beşiktaş için değeri....



Ersan Gülüm'ün Beşiktaş için değerli bir isim olduğundan söz eden Özen, "Hem yerli hem yabancı oyunculara karşı yaklaşımı pozitifti. Takımı sahiplenmiş olması sebebiyle de Beşiktaş camiasında sevilen bir oyuncuydu. Ayrılışı da son derece uygun bir ayrılıştı. Hem kulübe para kazandırmıştı, hem de ayrılışı sonrasında yaptığı paylaşımlarla Beşiktaşlı olduğunu göstermişti. Ayrılışı çok muntazam olduğu için de şimdi rahatlıkla dönebilir. Bu transfere böyle bakmak gerekiyor. Takım olgusunu güçlendirecektir." şeklinde konuştu.



Önder Özen: "Beşiktaş'ın hazır oyunculara ihtiyacı var"



Beşiktaş Yönetimin gelecekte, geleceğe dönük transferleri de düşüneceğini ama şuan hemen gelip yarışacak oyuncuya ihtiyaç olduğunu belirten Önder Özen, "Ersan da hemen katkı yapabilecek, yarışmaya katılabilecek, deneyimli bir isim." şeklinde konuştu.