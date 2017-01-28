Önder Özen'den Beşiktaş ve Mehmet Ekici'ye Transfer Tavsiyesi

FutbolArena - Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın, TRT Spor'da katıldığı Stadyum programında Mehmet Ekici transferi konusunda Beşiktaş'la anlaştık açıklamasının ardından nasıl bir yol izleneceği merak konusu oldu. Trabzonsporlu Mehmet Ekici'ye Beşiktaş ve Fenerbahçe hakkında transfer tavsiyesi
Beşiktaş'ın eski sportif direktörü ve spor yorumcusu Önder Özen, Mehmet Ekici'nin transfer hikayesiyle alakalı olarak Radyospor'a önemli açıklamalarda bulundu.
"İŞİN İKİ BOYUTU VAR"
İşin iki boyutu var. İdari ve teknik yönü var. İdari yönü oyuncunun şu anda hakları Trabzonspor'un elinde. O bağlayıcı unsurdur. Diğer tarafta oyuncunun sözleşmesinin bitmesine 6 ay kala, oyuncu transfer görüşmesi yapma hakkına sahiptir. Kurallar bunu gösteriyor. Hepimiz iyi hatırlıyoruz. Gaziantepspor'da santrfor Cenk'in sözleşmesinin bitimine 6 ay kala, Beşiktaş görüşmelere başlamıştı. İşin bu tarafıyla düşünecek olursak 31 Aralık'tan önceki tarihlerde ne olduğunu bilemiyoruz.
"BOSMAN BU HAKKI TANIDI"
"BOSMAN kuralları uyarınca oyuncu lehine bir takım gelişmeler oldu. Hem FIFA, hem de UEFA bu kuralı tanıdı, oyuncuya söz hakkı tanıdı."
"SORUN TRABZONSPOR İLE MEHMET EKİCİ ARASINDA"
"Buradaki sorun Trabzonspor ile Mehmet Ekici arasındaki sorundur. Bu sorun çözülmeden Beşiktaş ile Fenerbahçe tarafını konuşmamız manalı olmayabilir. Anladığım kadarıyla kulüp, oyuncuyu Beşiktaş'a vermek istiyor. Mehmet Ekici de Fenerbahçe'ye gitmek istiyor. "
"MEHMET EKİCİ'YE TAVSİYE VERECEK OLSAYDIM..."
"Teknik olarak bakacak olursam, ben Mehmet Ekici'ye akıl veren birisi olsaydım, "Sen ne Beşiktaş'a, ne Fenerbahçe'ye git. Mehmet Ekici için en doğru yer Trabzonspor kulübüdür bence.""
"BEN BEŞİKTAŞ'IN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLSAYDIM."
"Ben Beşiktaş'ın teknik direktörü olsaydım, elimdeki malzemeye bakardım önce. Beşiktaş'ın elindeki kadronun içerisinde Mehmet Ekici'nin oynayacağı iki pozisyon varsalıyor. Atiba'nın önü ve şu anda Talisca'nın oynadığı bölüm. Eğer ihtiyaç varsa bu oyuncu Mehmet Ekici için mi diye düşünürdüm. Ben almak isterdim, kadroda zenginliktir. Ancak mevcut formuyla Mehmet Ekici, Beşiktaş'ta ilk 11 oyuncusu olmaz. "
Önder Özen'den Beşiktaş ve Mehmet Ekici'ye Transfer Tavsiyesi
FutbolArena - Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın, TRT Spor'da katıldığı Stadyum programında Mehmet Ekici transferi konusunda Beşiktaş'la anlaştık açıklamasının ardından nasıl bir yol izleneceği merak konusu oldu.
FutbolArena - Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın, TRT Spor'da katıldığı Stadyum programında Mehmet Ekici transferi konusunda Beşiktaş'la anlaştık açıklamasının ardından nasıl bir yol izleneceği merak konusu oldu. Trabzonsporlu Mehmet Ekici'ye Beşiktaş ve Fenerbahçe hakkında transfer tavsiyesi