Önder Özen'den Aurelien Chedjou Yorumu

FutbolArena Röportaj - Galatasaray'da kalıp kalmayacağı yılan hikayesine dönen ve son olarak affedilen Aurelien Chedjou hakkında teknik direktör Önder Özen açıklamalarda bulundu.



Önder Özen: "Chedjou o kadar kötü bir oyuncu değil"



"Chedjou bir anda gözden çıkarılacak kadar kötü bir oyuncu değil" diyen Özen, "Ama mutlaka Riekerink'in ve Galatasaray yöneticilerinin onun kadro dışı bırakmakla ilgili aldıkları karar için bir gerekçeleri vardır." şeklinde konuştu.



"GALATASARAY CHELSEA DEĞİL"



"Eldeki imkanlara göre değerlendirme yapmak her zaman en doğrusudur." şeklinde konuşan Önder Özen, "Chedjou, Chelsea'de kadro dışı kalsaydı zaten o kulübün imkanları yeterli olduğu için yerine bir stoper gelirdi ve Chedjou da gözden çıkarılırdı ama hem Galatasaray'ın içinde bulunduğu mali durum hem de devre arası olması transferi zorlaştırıyor." şeklinde konuştu.



Devre arasındanda transfer yapmanın zorluklarına da değinen Özen, "Bu dönemde ya sorunlu oyuncu bulursunuz ya da bir süredir oynamayan oyuncu bulabilirsiniz. Sürekli oynayan bir oyuncu almak isterseniz de Ahmet Çalık'da olduğu gibi yüklü bir para ödemeniz gerekir." dedi.



Chedjou eski günlerine dönebilir mi?



Chedjou'nun yerini dolduracak transfer şartları oluşmamışsa Chedjou'nun affedilmesinde herhangi bir sakınca görmediğini dile getiren Özen, "Oyuncunun çok kötü bir oyuncu olmadığını hepimiz biliyoruz. Hatta çok iyi bazı maçlar oynadığını da hem Şampiyonlar Ligi hem de Türkiye'de biliyoruz. Burada Chedjou kalmalı mı, gitmeli mi diye sorgulamaktan çok Chedjou daha önce başarılı olduğu günlere nasıl dönebilir bunu sorgulamak daha iyi olur Galatasaray açısından. Şimdi Galatasaray'da yöneticilik, idarecilik yapan insanlar da bunu düşüneceklerdir ve Chedjou'yu eski günlerine döndürmeye çalışacaklardır." ifadelerini kullandı.