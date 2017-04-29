Önder İmam Hatipliler Derneği 55. Genel Kurulu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Kendi değerleriyle, geçmişiyle ve geçmişinden almış olduğu mirası ile yürüyecek olan yeni Türkiye için çok çalışmak, tutarlı, sağlam, birikim teşkil edecek işler yapmak durumundayız." dedi.



Erdoğan, Önder İmam Hatipliler Derneği'nin Cağaloğlu'ndaki Milli Talebe Türk Birliği'nin (MTTB) genel merkezinde gerçekleştirilen 55. genel kurulunda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli bir normalleşmeyi yaşadığını söyledi.



Bu normalleşmenin milat noktası olarak 28 Şubat zulümlerinin alınması durumunda, o günden bugüne 20 yılda hakikaten millet olarak önemli badirelerin atlatıldığını dile getiren Erdoğan, aslında Türkiye'nin yeniden kendi değerleriyle, manevi yoğunluğuyla yaşayan bir ülke olması doğrultusunda ciddi bir mesafe aldığını aktardı.



Bilal Erdoğan, şöyle devam etti:



"Aslında bunu bir normalleşme olarak değerlendirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Yani bir karşı dalga değil, bir normalleşme olarak bakmak lazım. Bunun içerisinde imam hatiplerin yeniden 4+4+4 ile açılması da bir normalleşmeydi. Bugün başörtüsüyle eğitimden askeriyeye varıncaya kadar her türlü çalışmanın, eğitimin önündeki engellerin aşılması, kaldırılması bir normalleşmeydi. Bu normalleşmenin sanıyorum geldiği son nokta da 16 Nisan halk oylamasıyla birlikte halk iradesinin yönetime doğrudan yansıtıldığı bir yönetim sistemine kavuşmak oldu. Bu normalleşmeyle beraber önümüzdeki dönemde sivil toplum kuruluşlarımız olarak ÖNDER, Ensar, İlim Yayma, TÜGVA gibi bütün bu STK'lar ve diğer nice yerelde ve ulusalda gayret gösteren, Türkiye'nin kendi değerleriyle geleceğini kurması gerektiği mücadelesini veren sivil toplumumuzun bu yeni dönemde çok çalışması lazım. Artık hamaset, gösteriş için değil gerçekten alt yapı oluşturulan, geleceği kurmamıza vesile olacak adımlar atmamız gerekiyor."



28 Şubat sürecini bir "tufan" olarak değerlendiren Erdoğan, şu anda Doğu ve Güneydoğu'da yaşanılan sıkıntıların temellerine o dönem bazı dinamitlerin yerleştirildiğine işaret etti.



Doğu ve Güneydoğu'nun zayıf bırakıldığını, oradaki gençlerin dini ve inancıyla yetişmesinin önünde büyük engeller olduğunu ve bunların adeta bilinçli olarak tasarlandığını gördüklerini anlatan Erdoğan, "Kendi değerleriyle, geçmişiyle ve geçmişinden almış olduğu mirası ile yürüyecek olan yeni Türkiye için çok çalışmak, tutarlı, sağlam, birikim teşkil edecek işler yapmak durumundayız. Bunun için ÖNDER bizim en önemli referans noktalarımızdan bir tanesi." değerlendirmesinde bulundu.



"16 Nisan'da bir sistem değişikliğine gidildi"



Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de kapatılan imam hatiplerin tekrar açılmasının Demokrat Parti'nin 1950 iktidarıyla merhum Adana Menderes döneminde gerçekleştiğini hatırlattı.



Bir dönem 7 olan imam hatip okulu sayısının bugün binleri aştığını anlatan Destici, "2011'den bugüne geldiğimizde gerçekten imam hatiplerde muazzam bir gelişme, sayıca muazzam bir artış olması hepimizi sevindiriyor. 'Başarı da peşinden gelecektir' diye ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğine dikkati çeken Destici, 16 Nisan'da bir sistem değişikliğe gidildiğini ve halk oylamasında BBP olarak 'evet' deme gerekçelerinden birinin de temel hak ve inanç hürriyetinin önündeki engellerin kaldırılması olduğunu vurguladı.



Gelinen noktayı önemsediklerinin altını çizen Destici, şunları kaydetti:



"Bu noktaya gelinmesinde hizmeti olana teşekkür etmemek mümkün değil. Bu süreçleri değerlendirdiğimizde sistem değişikliğinin ne kadar önemli olduğunu idrak etmez zorundayız. Bazıları diyordu ya rejim değişiyor, eğer sizin rejimden kastınız Cumhuriyetse hayır Cumhuriyet değişmiyor, tam tersine yeni sitemde iktidar yetkiyi tam da cumhurdan alıyor, tam da Cumhuriyet geliyor ama sizin rejimden kastınız 28 Şubat zihniyetiyse, başörtüsü yasaklarını uygulayan zihniyetse, imam hatiplerin önünü kapatan zihniyetse evet bu değişiyor, ben de bunu destekliyorum."



"Rabbim hayırlara vesile kılsın"



Konuşmaların ardından 54. dönem faaliyet raporu okundu. Denetleme ve maliyet raporu hakkında katılımcılara bilgi verilmesinin ardından tüzük değişikliği için oylamaya gidildi. Oylamada Halit Bekiroğlu, yeniden başkanlığa seçildi.



Oylamanın ardından bir teşekkür konuşması yapan Bekiroğlu, 2 yıl önce göreve başladığında bunu bir emanet ve imtihan olarak gördüğünü söyledi.



Makamların geçeceğine vurgu yapan Bekiroğlu, "Rabbim bir 2 yıl daha bizi imtihan ediyor, yönetim kurulumuzu imtihan ediyor. İnşallah hepimiz el birliğiyle, Allah'ın izniyle, bu imtihanı en iyi şekilde vereceğiz, hakkıyla vereceğiz. Buna inanıyorum. Rabbim hayırlara vesile kılsın." dedi.



Kurulda, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım'dan gelen mesajlar da okundu.