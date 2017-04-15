Önder Focan 'Funkbook' Ft. Studnitzky - İpek İpekçioğlu

XJAZZ Istanbul: 'Önder Focan &Şallıel Bros 'Funkbook' ft. Sebastian Studnitzky // İpek İpekçioğlu ft. Petra Nactmanova & Ceyhun Kaya' Goethe Institute İstanbul desteği ve Kadıköy Sahne işbirliği ile 15 Nisan'da müzikseverlerle buluşuyor!

Önder Focan 'Funkbook' Ft. Studnitzky - İpek İpekçioğlu

XJAZZ Istanbul: 'Önder Focan &Şallıel Bros 'Funkbook' ft. Sebastian Studnitzky // İpek İpekçioğlu ft. Petra Nactmanova & Ceyhun Kaya' Goethe Institute İstanbul desteği ve Kadıköy Sahne işbirliği ile 15 Nisan'da müzikseverlerle buluşuyor!

Türkiye'nin caz duayenlerinden Önder Focan'a Funkbook projesinde XJAZZ kapsamında Berlin'den Sebastian Studnitzky eşlik ediyor olacak.

Sonrasında, Berlin'in en önemli müzik isimlerinden aktivist ve prodüktör İpek İpekçioğlu, Petra ve Ceyhun eşliğinde müzikseverleri elektronik seslerin etnik unsurlarla çarpıştığı bir serüvene çıkaracak.

Satın aldığınız bileti akıllı telefonunuza indireceğiniz KonserV aplikasyonuna okutun, puanlar kazanın. Kazandığınız puanları yeni biletlere ve birçok farklı ödüle çevirin.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : KadıköySahne

Mekan Adresi : KadıköySahne
Osmanağa Mah. Osmancık Sok: 25E

Başlangıç Saati : 15.04.2017 22: 30: 00

Bitiş Saati : 16.04.2017 00: 30: 00

Kategori : Önder Focan 'Funkbook' ft. Studnitzky - İpek İpekçioğlu

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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