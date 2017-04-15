Önder Focan 'Funkbook' Ft. Studnitzky - İpek İpekçioğlu
XJAZZ Istanbul: 'Önder Focan &Şallıel Bros 'Funkbook' ft. Sebastian Studnitzky // İpek İpekçioğlu ft. Petra Nactmanova & Ceyhun Kaya' Goethe Institute İstanbul desteği ve Kadıköy Sahne işbirliği ile 15 Nisan'da müzikseverlerle buluşuyor!
XJAZZ Istanbul: 'Önder Focan &Şallıel Bros 'Funkbook' ft. Sebastian Studnitzky // İpek İpekçioğlu ft. Petra Nactmanova & Ceyhun Kaya' Goethe Institute İstanbul desteği ve Kadıköy Sahne işbirliği ile 15 Nisan'da müzikseverlerle buluşuyor!
Türkiye'nin caz duayenlerinden Önder Focan'a Funkbook projesinde XJAZZ kapsamında Berlin'den Sebastian Studnitzky eşlik ediyor olacak.
Sonrasında, Berlin'in en önemli müzik isimlerinden aktivist ve prodüktör İpek İpekçioğlu, Petra ve Ceyhun eşliğinde müzikseverleri elektronik seslerin etnik unsurlarla çarpıştığı bir serüvene çıkaracak.
Satın aldığınız bileti akıllı telefonunuza indireceğiniz KonserV aplikasyonuna okutun, puanlar kazanın. Kazandığınız puanları yeni biletlere ve birçok farklı ödüle çevirin.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : KadıköySahne
Mekan Adresi : KadıköySahne
Osmanağa Mah. Osmancık Sok: 25E
Başlangıç Saati : 15.04.2017 22: 30: 00
Bitiş Saati : 16.04.2017 00: 30: 00
Kategori : Önder Focan 'Funkbook' ft. Studnitzky - İpek İpekçioğlu
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır