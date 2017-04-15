XJAZZ Istanbul: 'Önder Focan &Şallıel Bros 'Funkbook' ft. Sebastian Studnitzky // İpek İpekçioğlu ft. Petra Nactmanova & Ceyhun Kaya' Goethe Institute İstanbul desteği ve Kadıköy Sahne işbirliği ile 15 Nisan'da müzikseverlerle buluşuyor!



Türkiye'nin caz duayenlerinden Önder Focan'a Funkbook projesinde XJAZZ kapsamında Berlin'den Sebastian Studnitzky eşlik ediyor olacak.



Sonrasında, Berlin'in en önemli müzik isimlerinden aktivist ve prodüktör İpek İpekçioğlu, Petra ve Ceyhun eşliğinde müzikseverleri elektronik seslerin etnik unsurlarla çarpıştığı bir serüvene çıkaracak.



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Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : KadıköySahne



Mekan Adresi : KadıköySahne

Osmanağa Mah. Osmancık Sok: 25E



Başlangıç Saati : 15.04.2017 22: 30: 00



Bitiş Saati : 16.04.2017 00: 30: 00



Kategori : Önder Focan 'Funkbook' ft. Studnitzky - İpek İpekçioğlu



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır