Önder Eğitim Komisyonu Açıklaması

İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği (ÖNDER), yeni müfredat çalışmalarıyla ilgili, "Evrim teorisinin çıkarılması kamuoyunda çokça tartışılmıştır ancak bizim isteğimiz paradigmanın değişmesidir." açıklaması yaptı.



Dernekten yapılan açıklamada, müfredatın değişime açık hale getirilmesi ve kamuoyu ile istişareye açılmasının memnuniyet verici olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"Birtakım konuların çıkarılması veya eklenmesini olumlu bir gelişme olarak görmekle beraber asıl olanın paradigma değişikliği olduğunu vurgulamak isteriz. Evrim teorisinin çıkarılması kamuoyunda çokça tartışılmıştır ancak bizim isteğimiz paradigmanın değişmesidir. Yani biyoloji, kimya veya fen bilgisi derslerinde materyalist veya evrimci bir dil kullanılacaksa konunun çıkarılması veya eklenmesi çok da önemli olmamaktadır. Önemli olan tüm olup bitenlerin bir yaratılış inancına dayandırılmasıdır."



Açıklamada, Türk Dili ve Edebiyatı müfredatının içeriği oluşturulurken, türlerin seçiminde milletin temel değerlerini meydana getiren ve kadim geleneğe yaslanan metinlerin seçilmesi gerektiği ifade edilerek, şöyle denildi:



"Son zamanlarda artan ateist, deist, gnostik, agnostik gibi akımlara karşı vahyin diriltici ikliminin tesis edilmesini, akılla vahiy arasına girerek akıl tutulmasına yol açan zararlı akımların gençler arasında yayılmasını engelleyecek bir dil ve canlılıkla Din Kültürü ve Ahlak bilgisi içeriklerinin hazırlanmasını, tarih perspektifinin reddi miras üzerine değil, topyekun fotoğrafın bütününü gösterecek şekilde kurgulanmasını önemsediğimizi belirtir, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara saygılarımızı sunarız."