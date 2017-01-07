Önder Çevik - Aeriel Dans

Önder Çevik eğitmenliğinde gerçekleştirilecek Aeriel Dans Akbank Sanat'ta...



Vücut enerjisini yeniden düzenlemek, vücut hizasını bulmak için yerçekimi kuvvetinin etkisiyle çalışan bir egzersiz metodudur. Bu sistemin içerisinde dans, pilates, kondisyon, akrobasi ve özellikle rahatlama ve uzama içeren hareketlerle teknik bir disiplin yaratılmıştır. Bu disiplinlerin desteğiyle zenginleştirilmiş ve en önemlisi yerçekimini avantaja çevirerek daha az enerjiyle daha yüksek esneklik, güç ve denge kazanımı sağlayan bir disiplindir. Vücudu yeniden düzenlemek, bedeni zihin merkezli duygusal kirliliklerden arındırmak için harika bir araçtır. Yerçekimiyle boşluk hissine güvenme bu teknikte bir bütün olarak çalışır. Ayrıca bu disiplin, bunların hepsini size uçmanın tarifsiz duygusuyla kazandırır.



Eğitmen: Önder Çevik