Öncüpınar sınır kapısında tır yoğunluğu



KİLİS - Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yük taşıyan tırlar nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Türkiye'nin her tarafından toplanan insanı yardımlar ile ticari malların yüklü olduğu tırlar Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısında yoğunluk oluşturdu. Oluşan tır yoğunluğu Öncüpınar Sınır Kapısında işlemlerin hızlı yapılması nedeniyle birkaç saat içerisinde giderildi. Tırlar Öncüpınar Sınır Kapısı'na girerek, gümrük sahasında yüklerini indiriyor. Burada kamyon ve tırlara yüklenen yardım ve ticari malzemeler, Suriye'nin Babul Selam Sınır Kapısı üzerinden Halep kırsalı ve Azez ilçesine götürülüyor. Yardım malzemeleri, Halep'te yaşanan olaylarda mağdur olan Suriyelilere dağıtılıyor. Öte yandan Çobanbey bölgesine AFAD tarafından kurulan lojistik depoya yardım tırlarındaki malzemeler de indiriliyor.

Depolardan Çobanbey bölgesi ve El Bab ilçesi ve kırsalındaki Suriyelilere yardım malzemesi dağıtılıyor.