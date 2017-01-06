Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Abdülhalik Baş, imam hatip okulu öğrencisi sayısının 1 milyon 200 bine ulaştığını belirterek, "Artık nicelik zamanı değil, nitelik zamanı." dedi.



İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bu yıl ikincisini düzenlediği "Öncü İmam Hatip Okulları Ödül Töreni", Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapıldı.



MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Baş, burada yaptığı konuşmada, şu anda Türkiye'de bin 410 imam hatip lisesi, 2 bin 800'ü geçkin imam hatip ortaokulu bulunduğunu belirterek, bu okullarda 1 milyon 200 bin kadar öğrencinin eğitim gördüğünü aktardı.



Geçmişte imam hatip okulluların yaşadığı sıkıntıları dile getiren Baş, "Ben imam hatip mezunuyum, iki çocuğumun ikisi de imam hatip mezunu. Büyük evladım, kızım, 28 Şubat dediğimiz süreçte sadece başını örttüğü için imam hatip okulunda, okula alınmadı. O yaşta kavgalar verdi, sadece inancından dolayı. Burası da bir imam hatip lisesiydi." dedi.



"Bir musibet bin nasihattan evladır" sözünü hatırlatan Baş, şöyle devam etti:



"Biz neslimize geçmişteki yaşananları, sıkıntıları az anlattık belki. Gerçekleri ancak 15 Temmuz'da birçok kesim gördü. Hainlerin hainliklerini, bölücülerin bölücülüklerini gördü ve orada gerçeği anladı. Son 14 yıla, ülkeye damgasını vurmuş bir hükümet ve bir iktidar var. Bu iktidarda elhamdülillah imam hatip liseleri peyderpey mesafe katetti, belli bir noktaya geldi. Gençler, sayı olarak şu anda 1 milyon 200 biniz ama artık nicelik zamanı değil, nitelik zamanı. Artık sizin ülkenin geleceği adına çalışmalar yapmanız gereken bir dönem. Sizden bu ülke çok şey bekliyor. Biz sizden çok şey bekliyoruz. Sizde inşallah bu ışığı, bu çalışma azmini görüyoruz."



İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta da projenin kendisini memnun ettiğini dile getirerek, imam hatip lisesi öğrencilerinin her alanda bilgi sahibi olması gerektiğini kaydetti. Usta, hayatta başarı için iddialı olmanın önemine dikkati çekerek, öğrencilerden kendilerine hedefler belirlemelerini istedi.



İl Müdürü Yelkenci



İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, projeye katılan öğrencileri ve öğretmenlerini, projede emeği geçenleri tebrik etti.



İmam hatip okullarının kurulduğu yıllardan bu yana İslam dünyasına bir eğitim modeli olarak var olduğunu, İslam dünyası tarafından da örnek alındığını ifade eden Yelkenci, şöyle konuştu:



"İnsan maddeden ve manadan mürekkep. Herhangi bir tarafını ihmal ederseniz insan tek kanadıyla uçamaz, amacına erişemez. Dolayısıyla bu anlamda imam hatip okullarımız, öğrencilerimizin akademik, manevi ve sosyal gelişiminin beraberce sağlandığı yegane okul modelidir. Bu noktada özellikle şunu ifade etmek istiyorum, bu model aslında Türkiye'mizin geleceğini de kurtaracak olan önemli modellerden biridir. Biz bu fırsatı 1997 yılında 28 Şubat süreci sonrasında, 28 Şubat sürecinin oluşturmuş olduğu şartlardan dolayı epeyce geciktirdik. Neden? Çünkü, 28 Şubat, dış güçlerin Türkiye içindeki eğitim uzantısı olan FETÖ'nün okullarını, imam hatip okullarının yerine ikame etti veya ikame etmeye çalıştı. Bunun içindir ki 15 Temmuz süreci başlatılmış, geliştirilmiş oldu ve 15 Temmuz'u yaşadık. Halbuki bu ülkede Kur'an'ın rehberliğinde, bilimin aydınlığında nesiller yetiştiren imam hatip okullarının önünü açmış olsalardı o dönemde ya da kapatmamış olsalar da ne bugünü yaşardık ne de Türkiye'de herhangi bir kesim düşünceler arasında kavgalar olurdu. Çünkü imam hatip nesli, geçmişte olduğu gibi, bin yıl boyunca olduğu gibi bu ülkenin, bu milletin en önemli çimento unsurlarından biridir, birleştirici unsurlarından biridir."



Konuşmaların ardından öğrenciler müzik dinletisi ve tiyatro gösterisi sundu. "Öncü İmam Hatip Okulları Projesi" kapsamında bu yıl Ümraniye Çayırönü İmam Hatip Ortaokulu, Fatih Atatürk İmam Hatip Ortaokulu, Güngören İmam Hatip Ortaokulu, Küçükçekmece Sultan Abdülhamid Ortaokulu, Ümraniye Fatih İmam Hatip Ortaokulu, Bayrampaşa Mobil İmam Hatip Ortaokulu, Sultangazi Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu, Fatih Cibali Şehit İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Küçükçekmece TOKİ Güneşparkevleri Anadolu İmam Hatip Lisesinin ödüle layık bulunduğu bildirildi. Törende, okul müdürlerine plaketleri verildi.



Bilgi, kültür, sanat, spor ve meslek alanlarına yönelik olarak yapılan projenin amacı, ilçe, il yurt içi ve yurt dışı seviyedeki yarışmalarda öğrencilerin katılmasını teşvik etmek, başarılı okulları ödüllendirmek olan "Öncü İmam Hatip Okulları" projesi, ilk kez 2014-15 eğitim öğretim yılında hayata geçti. Projeye bu sene 130 imam hatip lisesi ve imam hatip ortaokulu başvurdu.