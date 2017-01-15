Gazeteci yazar Cem Küçük, 15 Temmuz ve öncesindeki Gezi, 17-25 aralık gibi darbe girişimlerine ilişkin, "Bir ortaokuldaki edebiyat hocasının bütün generallere, polislere emir verdiği bir sistem varken, Türkiye'nin bütün bu darbeleri atlatmış olması, Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesi, milletin duruşu tabi ki var ama Yüce Allah'ın takdiridir." dedi.



Küçük, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Öncesi ve Sonrası ile 15 Temmuz" konulu konferansta yaptığı sunumda, 2013 yılında yaşanan Gezi olayları, dershane meselesi ve 17-25 Aralık sürecini anlattı.



FETÖ'nün 2014 yılında MİT tırlarını durdurması ve Dışişleri Bakanlığında yapılan kozmik toplantının ses kayıtlarını yayınlamasının, milli güvenlik ihlali olduğunu, bu olaylardan sonra devlet içindeki tarafsız hakim ve savcıların devlet tarafına geçtiğini ifade eden Küçük, 7 Şubat MİT krizi olduktan sonra FETÖ üyelerinin, seçilmiş meşru hükümeti, Tayyip Erdoğan'ı devirmek için bir operasyona girişecekleri sinyallerinin geldiğini söyledi.



Küçük, 15 Temmuz gecesi milletin, bu tehlikeyi, olayı damarlarında hissettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"15 Temmuz'dan sonra 140 bin kişi devletten atıldı. Binlerce tutuklu var. Hala hakkında adli kontrol şartıyla yurtdışı yasağı olanları var. Emniyet müdürleri, bazı valiler, istihbaratçılar tutuklanmış. Bir ortaokuldaki edebiyat hocasının bütün generallere, polislere emir verdiği bir sistem varken, Türkiye'nin bütün bu darbeleri atlatmış olması, Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesi, milletin duruşu tabi ki var ama Yüce Allah'ın takdiridir."