Önceden Çamurlanmış Kottan Sonra Ter Lekeli Tişört Piyasaya Çıktı

Geçtiğimiz günlerde Nordstrom adlı giyim firmasının piyasaya çıkardığı çamurlanmış kotuna karşılık, Reebok da ter lekesi olan tişörtler satacağını açıkladı.



Amerikan başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın da bir dönem ürünlerini sattığı Nordstrom adlı marka geçtiğimiz günlerde çok konuşulacak bir kot piyasaya sürdü. Çamur lekeleri olan kot sosyal medyada çok tepki görmüş ve çalışan kesimi aşağıladığı yorumları yapılmıştı.



1.528 liraya satılan kotla dalga geçen kullanıcılar, Reebok'ın espri anlayışı sayesinde Nordstrom'la bir hayli eğlendiler. Reebok, çamurlanmış kota rakip olarak ter lekeleri bulunan tişört çıkarıp, ürünü 425 dolara satacağını belirtince sosyal medya kullanıcıları bir hayli sevdi. İronik bir yaklaşım sergilediği görülen Reebok'ın, giyim sektöründe giderek absürd bir halan alan modayı eleştirdiği için böyle yaptığı düşünülüyor.