Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Önce Yangına Sonra Sandığa Gittiler
Ara
BİST 90.064 %0,21
DOLAR 3,7299 %1,81
EURO 3,9451 %1,32
PARİTE 1,0613 %-0,01
ALTIN 154,41 %1,89
FAİZ 11,46 %2,14
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Önce Yangına Sonra Sandığa Gittiler

Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli itfaiye erleri önce bir yangına müdahale etti, daha sonra sandık başına giderek oylarını kullandı.

Önce Yangına Sonra Sandığa Gittiler

Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli itfaiye erleri önce bir yangına müdahale etti, daha sonra sandık başına giderek oylarını kullandı.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

İtfaiye, Elazığ, Yangın, Sandık