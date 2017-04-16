Önce Yangına Sonra Sandığa Gittiler
Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli itfaiye erleri önce bir yangına müdahale etti, daha sonra sandık başına giderek oylarını kullandı.
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