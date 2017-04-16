Önce Yangına Sonra Sandığa Gittiler

Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli itfaiye erleri önce bir yangına müdahale etti, daha sonra sandık başına giderek oylarını kullandı.



Anayasa değişikliği halk oylaması için 405 bin 353 seçmenin bin 491 sandıkta oy kullandığı Elazığ'da oy verme işlemi sürüyor.



İhbar üzerine, Sürsürü mahallesinde bir samanlıkta çıkan yangın için bölgeye sevk edilen ve yangını kısa sürede kontrol altına alan itfaiye ekipleri, ardından vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için kayıtlı oldukları okullara giderek oylarını kullandı.



100 Yıl Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde oyunu kullanan itfaiye erlerinden Muhammet Hamza Ergen, "Yangını çok şükür söndürdük, oyumuzu da verdik, vatandaşlık görevimizi yaptık. Şimdi tekrar istasyonumuza dönüyoruz." diye konuştu.



Temizlik görevlisi de süpürgesi ile sandığa geldi



Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan Ramazan Yıldırım da süpürgesiyle oy vermeye geldi.



Mustafapaşa Mahallesinde görevli olan ve oyunu kullanmak için aynı mahalledeki Kaya Karakaya Orta Okulu'na gelen Yıldırım, oy vermenin vatandaşlık vazifesi olduğunu söyledi.



Yıldırım, "Bu mıntıkanın temizlik işlerine bakıyorum. Şimdi de geldim vatandaşlık görevimi yapmak için oyumu kullandım. Tekrar işime devam edeceğim." dedi.