Önce Uçtular Sonra Oy Kullandılar

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Kapadokya'da yerli turistler önce sıcak hava balonları ile kuşbakışı peribacalarını izledi ardından oy kullanmaya gitti.



Tüm Türkiye bugün referandum da oy kullanmak için sandık başına giderken bazı yerli turistler ise Kapadokya'da önce balon turu yapıp ardından oy kullanmayı tercih ettiler. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen yerli turistler bu sabahın erken saatlerinde sıcak hava balon turlarına katılarak peribacalarını gökyüzünden kuşbakışı izlemeyi tercih etti.



İstanbul'dan Kapadokya bölgesini ziyarete geldiğini ifade eden Mürsel Tellici önce balon turuna katılacağız ardından da oyumuzu kullanacağız dedi. Tellici, "Önceden belirlemiş olduğumuz bir Kapadokya seyahatimiz vardı. Bugün Kapadokya turumuzun ardında balon turumuzu yapıyoruz. Daha sonra dönüp oyumuzu kullanacağız. Türkiye için hayırlı olmasını umuyoruz" şeklinde konuştu.



Royal Balon pilotlarında Tolga Eke ise yaptığı açıklamada genellikle çevre illerden balon turuna katılan yerli turistlerimiz bulunmakta onlar için bizde sandığa uçuyoruz dedi. Eke,"Öncelikle referandum un memleketimize hayırlı olmasını diliyoruz. Gördüğünüz gibi yerli ve yabancı misafirlerimizin balon turuna ilgisi artarak devam etmektedir. Emniyetli uçuşlarımıza devam ediyoruz. Burada ki yerli misafirlerimizi direk sandığa bırakacağız buradan. Direk sandığın yanına ineceğiz. Kimsenin oy kullanmasını engellemeyeceğiz. Burada misafirlerimiz zaten bölgeden yani yakın illerden gelmektedirler. Bu şekilde herkes oyunu kullanabilecek" dedi. (COŞ-FT) - NEVŞEHİR