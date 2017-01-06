Sen kendini yok sayarsan eğer, başka kimler yok saymaz ki...

Kendimize ne kadar haksızlık ettiğimizin farkında mıyız acaba? Sürekli kendimizi ertelemeyi, geçiştirmeyi adet haline getirmedik mi? Hep karşımızdakini düşünerek, önceliği ona vererek yaşamıyor muyuz? Peki, tüm bunların sonunda kendinize "Gerçekten mutlu muyum?"diye sorduğunuzda cevabınızdan memnun musunuz?

Genelde kendimizi karşımızdaki için ne kadar yok sayarsak sayalım, varılan nokta bizi mutlu etmekten çok uzak oluyor. İşte tam bu noktada mutlu olmanın yolu, "Önce Sen"den geçiyor. Bunu yapamayanlar hatta yapmayı bilmeyenler için bir kılavuz görevi gören kitap, okurlarına mutlu olabilmenin yolunu gösteriyor. Dünyayı değil ama dünyanızı değiştirebileceğinizi; aslında yaşamın sıkıcı olmadığını, onu eğlenceli hale getirebileceğinizi; hayatın akışına teslim olmayı, yeri geldiğinde vedalaşmayı kabul etmemiz gerektiğini… ve çok daha fazlasını.

Egonuza söz geçirmeyi öğrenmelisiniz.

Kendimizi yok etme pahasına, karşımızdakini yüceltmenin de kendimizi yüceltirken karşımızdakini yok saymanın da bir faydası yok.

Kitap bunu size ince ince anlatıyor. Hayatın her anından, her alanından örnekler veriyor ve sonunda öğretiyor. Belki de yaptığımız en büyük hatalardan birine de dikkat çekiyor ayrıca. EGO! "Hiç egosu yok." diye övdüğümüz insanları hatırlatıyor ve ekliyor: "EGO" yani "Benlik" bizi biz yapan ve isteklerimizi kişiye özgü düzeyde doyuran bir bilinçtir. Egonuza söz geçiremiyorsanız, ne aklınızın ne de zekânızın bir önemi vardır. Egonuza söz geçirmeyi öğrenmelisiniz.

Hayatta hiçbir şeye fark etmez demeyeceksin; çünkü fark eder ve farkı sen belirlersin!

Bu belirlediğin farkla hayatın bambaşka bir yola girebilir. Öztürk, danışanlarıyla yaptığı seanslarda bireylerin üzerinde durdukları, yüzleşmekten kaçındıkları hayata ve ilişkilere dair sorunlara farklı bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor. Modern toplumdaki bireyin mutlu olabilmesi için öncelikle kendisini tanıması gerektiğini 4. kitabı "Önce Sen" ile okurlarına aktaran Psikoterapist Çağatay C. Öztürk'le hayatınızda yepyeni bir döneme gireceksiniz.