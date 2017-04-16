Önce Sandık Sonra Düğün

Ankara'nın Çubuk ilçesinde dünya evine giren Tunca çifti, düğün salonundan önce sandık başına giderek oy kullandı.



Nikah masasına oturacak Mustafa-Kübra Akkoç Tunca çifti, oy vermek için Çubuk ilçesi Yavuz Selim Ortaokuluna geldi. 1162 nolu sandıkta oyunu kullanan Kübra, nikahtan önce imzayı seçmen kağıdına attı. Gelin ve damat, vatandaşların ilgi odağı oldu.



Damat Mustafa Tunca AA muhabirine, "Biz bu mutlu günümüzde oyumuzu kullanmaya geldik ve tüm vatandaşlarımızın da oylarını kullanmasını isteriz. Herkes akrabalarını, sevdiklerini kollarından tutsun, oylarını kullanmaya götürsün. Kimse oylarını kullanmayı ihmal etmesin. Şimdi oyumuzu kullandık, buradan da düğünümüze gideceğiz inşallah. Allah hayırlısını eylesin." dedi.



Oy kullanmaya gelen genç çiftçi kutlayan Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan da "Allah, mesut bahtiyar eylesin. Düğün günü önce vatandaşlık görevlerini yerine getirdikleri için ve bu duyarlı davranışlarından dolayı çifte teşekkür ederiz." diye konuştu.



Başkan Acehan ve AK Parti İlçe Başkanı Baki Demirbaş, çift ile hatıra fotoğrafı çektirdi.



Çiftin bindiği gelin arabası, okulun bahçesinde seçim görevlileri tarafından durduruldu. Çiftten bahşiş alan görevliler, düğün salonuna gidecek araca yol verdi.