Önce Sandığa, Sonra Nikah Masasına Gittiler

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, gelin ve damat önce sandık başına, sonra nikah masasına gitti.



Orhangazi Belediyesi'nde memur olarak çalışan Metin Aydın, İznikli Ayşegül Turan ile dünya evine girdi. Genç çift, düğün öncesinde önce sandığa gitti, sonra nikah masasına oturdu. Orhangazi'den İznik'e kız almaya giden Metin Aydın ve ailesi, önce İznik'te bir okula gitti. Burada gelin Ayşegül Turan oyunu kullandıktan sonra, genç çift daha sonra Orhangazi'nin yolunu tuttu. Orhangazili damat Metin Aydın, Kız İmam Hatip Lisesi'nde oyunu kullandı. Gelin ile birlikte sandığa giden damat, "Bugün bizim için heyecanlı bir gün. Vatanımızın, milletimizin geleceği ile ilgili önemli bir karar veriyoruz. Akşam da inşallah bizim hayırlı günümüz olacak. İnşallah memleketimiz için her şey güzel olur" dedi. - BURSA