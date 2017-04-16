Önce Sandığa Sonra Düğüne Gittiler

Düğünleri halk oylaması gününe denk gelen genç çift, gelinlik ve damatlıkla sandık başına gelerek oy kullandı.



Evlilik için 6 ay önce düğün tarihlerini 16 Nisan olarak belirleyen Kübra Toker ve Yılmaz Yıldız çifti, nikahları kıyılmadan önce gelinlik ve damatlıklarıyla sandık başına gitti.



Genç çift, Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Özkent Akbilek Fen Lisesinde oy kullandı. Sandık görevlileri çifte hayırlı olsun dileklerinde bulundu.



Damat Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düğün merasimlerinin halk oylamasına rastlamasının hoş bir tesadüf olduğunu belirterek "Düğün tarihimizin halk oylamasına denk geldiğini duyduğumuzda, değiştirmeyi düşünmedik, hatta çok mutlu olduk. Oyumuzu kullandık, mutluyuz." diye konuştu.



Gelin Kübra Toker de heyecanlı bir gün yaşadığını belirtti. Genç çift, oylarını kullandıktan sonra gelin arabasına binerek okuldan ayrıldı.