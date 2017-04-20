Önce Şampiyonluk Sonra Transfer!

Trabzonspor'un altyapısından yetiştirdiği en değerli oyuncular arasında yer alan 20 yaşındaki Yusuf Yazıcı, ikinci yarıdaki performansı ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Yazıcı, M.United, Sevilla, B.Dortmund ve PSV'den sonra Arsenal'in de radarına girdi. Gelecek yıl iddialı bir kadro kurmakta kararlı olan bordo-mavili kulüp, sözleşmesini 5 yıl daha uzattıkları Yusuf Yazıcı'yı satmamakta kararlı. Yöneticiler, "Ne Yusuf bizi bırakmayı düşünüyor ne de biz onu. Biz başarıyı yakaladıktan sonra onu dünya kulüplerinden birinde izlemek isteriz" dedi.



Yusuf Yazıcı'nın performansı:



15 MAÇ



5 GOL



9 ASİST



(Sabah)