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Önce Oy, Sonra Kan Verdiler
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Önce Oy, Sonra Kan Verdiler

Arnavutköy'de, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında oylarını kullanan vatandaşlardan bazıları, Kızılay tarafından kurulan bağış noktasında kan verdi.

Önce Oy, Sonra Kan Verdiler

Arnavutköy'de, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında oylarını kullanan vatandaşlardan bazıları, Kızılay tarafından kurulan bağış noktasında kan verdi.

Kızılay tarafından Arnavutköy Merkez Camisi yanındaki meydanda oluşturulan kan bağış noktası, sabahın ilk saatlerinden itibaren oylarını veren vatandaşların uğrak noktası oldu.

Sandık başında oylarını kullanan vatandaşlar, sonrasında buraya gelerek form doldurdu. Formlarını dolduran vatandaşlardan kan örnekleri alındıktan sonra uygun görülenler, bağışta bulundu.

Yetkililer, bugün diğer günlere göre yoğunluğun biraz daha fazla olduğunu belirterek, şimdiye kadar 40 ünite kan bağışı alındığını, akşama kadar bunun artmasını beklediklerini kaydetti.

"Oy vermek de kan vermek de vatandaşlık görevi"

Kan bağışında bulunan Enes Kara, oy kullandıktan sonra evine dönerken bağış noktasını gördüğünü ve kan vermek için form doldurduğunu söyledi.

Uzun süredir kan vermediğini dile getiren Kara, "Reklamlarda da sürekli belirtiliyor. Ülkemizin kan ihtiyacı fazla. Kan vermek aynı zamanda verenin sağlığı için de olumlu." dedi.

Yasin Toprak da ilçede gezerken kan bağışı noktasını gördüğünü, bunun üzerine kan verme ihtiyacı hissettiğini belirterek, "Kan bağışı hayat kurtarır. Kana ihtiyacı olan ağır hastalar var. Onların ihtiyaçlarını gidermek ve hasta vatandaşlara yardım etmek benim için çok önemli. Kan verdiğim için çok mutluyum." diye konuştu.

Esra Arslan ise oy vermenin de kan bağışında bulunmanın da vatandaşlık görevi olduğunu kaydetti.

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Kan Bağışı, Arnavutköy, Kızılay, Vatan, Sabah, Sandık